Miễn nhiệm chức Ủy viên UBND TP.Hà Nội với nguyên Giám đốc Sở KH-CN Trần Anh Tuấn

Sáng 27.1, tiếp tục nội dung kỳ họp thứ 31, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND TP.Hà Nội.

Theo đó, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, để nhận nhiệm vụ mới.

Cạnh đó, tại kỳ họp, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã trình HĐND thành phố về việc bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc KH-CN; ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính, để việc chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đáp ứng được yêu cầu trên các lĩnh vực công tác và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố sau đó được đa số các đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua.

Liên quan đến công tác cán bộ, trước đó, ngày 13.1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH-CN, giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-CN.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.