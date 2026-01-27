Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miễn nhiệm chức Ủy viên UBND TP.Hà Nội với nguyên Giám đốc Sở KH-CN Trần Anh Tuấn

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
27/01/2026 12:35 GMT+7

HĐND TP.Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, để ông Tuấn nhận nhiệm vụ mới.

Sáng 27.1, tiếp tục nội dung kỳ họp thứ 31, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND TP.Hà Nội.

Miễn nhiệm chức Ủy viên UBND TP.Hà Nội đối với nguyên Giám đốc Sở KH-CN- Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội tiến hành biểu quyết

ẢNH: NGUYỄN HỢP

Theo đó, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, để nhận nhiệm vụ mới.

Cạnh đó, tại kỳ họp, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã trình HĐND thành phố về việc bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc KH-CN; ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính, để việc chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đáp ứng được yêu cầu trên các lĩnh vực công tác và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố sau đó được đa số các đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua.

Liên quan đến công tác cán bộ, trước đó, ngày 13.1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH-CN, giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-CN.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Tin liên quan

Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội

Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Sở KHCN miễn nhiệm cán bộ Trần Anh Tuấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận