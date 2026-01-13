Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội

Chiều 13.1, UBND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định được công bố, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn (49 tuổi), Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, được điều động sang giữ chức vụ mới ẢNH: KHẮC HIẾU

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (42 tuổi), Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH-CN, giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-CN.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long (51 tuổi), Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú (42 tuổi), Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Tân Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Cù Ngọc Trang ẢNH: HUY THANH

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền (51 tuổi), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở GD-ĐT, giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc (51 tuổi), Phó giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách, điều hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (51 tuổi), Phó chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động ông Hoàng Văn Bằng (55 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội.