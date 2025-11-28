Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Ông Mai Văn Tuất giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
28/11/2025 12:19 GMT+7

Phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, thượng tướng Bế Xuân Trường cho rằng, vai trò của MTTQ các cấp hiện nay là đặc biệt quan trọng, là cầu nối đoàn kết trên mọi mặt trận để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong các ngày 27 - 28.11, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội có 394 đại biểu chính thức tham dự.

Ông Mai Văn Tuất tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Tuất, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: MINH HẢI

Dự và phát biểu tại đại hội, thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đánh giá MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ qua đã có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là thực hiện rất tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần đáng kể vào việc quảng bá hình ảnh văn hóa con người Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng trên trường quốc tế.

Phó chủ tịch T.Ư Ủy ban MTTQ Việt Nam Bế Xuân Trường nhấn mạnh, đất nước đang trong kỷ nguyên vươn mình, do đó, vai trò của MTTQ các cấp là đặc biệt quan trọng, là cầu nối đoàn kết trên mọi mặt trận để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Theo thượng tướng Bế Xuân Trường, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạnh, khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân...

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ qua có nhiều thành tích nổi bật, minh chứng cho vai trò nòng cốt của mặt trận các cơ sở, đó là tổ chức lấy được 4.100 lượt ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chủ trì giám sát hơn 400 cuộc; đóng góp ý kiến vào 32 dự thảo văn bản luật, góp ý 132 văn bản liên quan đến các đề án, chương trình, kế hoạch cấp sở.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được MTTQ Việt Nam các cấp ở Ninh Bình thực hiện rất tốt, như: vận động xóa 2.868 nhà tạm, nhà dột nát; vận động được 77,9 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 966 nhà Đại đoàn kết; vận động hơn 15.000 người đăng ký hiến tặng mô, tạng...

Ông Mai Văn Tuất tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: MINH HẢI

Đại hội đã hiệp thương cử 112 người là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I đã hiệp thương cử chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, gồm Chủ tịch và các phó chủ tịch.

Ông Mai Văn Tuất, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 10 phó chủ tịch, gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Hải Long, Đào Thị Hòa, Triệu Văn Thái, Trần Ngọc Nam, Bùi Văn Tuất, Trần Thị Ngân, Đinh Trường Sơn, Trần Đăng An, Trần Thị Thoa.

