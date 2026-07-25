Niềm tin, khát vọng và quyết tâm mới

Trong buổi nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Ban Tổ chức Trung ương tổ chức vào sáng 25.7, ông Lê Quang Tùng đã có những phát biểu đáng chú ý.

Ông Lê Quang Tùng cho biết An Giang đang đứng trước một không gian phát triển mới với quy mô, tiềm năng và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là tốc độ tăng trưởng GRDP, đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Để giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, bản thân phải không ngừng nỗ lực, học hỏi, sâu sát cơ sở và cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hành động quyết liệt, hiệu quả.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TRẦN NGỌC

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang cam kết sẽ giữ vững nguyên tắc của Đảng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng tập thể nỗ lực lắng nghe, sâu sát cơ sở, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm mới, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và kỳ vọng của nhân dân", ông Lê Quang Tùng nói.

Quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại

Tại buổi trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng phát biểu chia tay và nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Tiến Hải bày tỏ tình cảm khi nói lời chia tay tỉnh An Giang để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Nội vụ sau hơn 1 năm rưỡi làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và An Giang.

Ông Nguyễn Tiến Hải phát biểu chia tay tỉnh An Giang và nhận nhiệm vụ quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ vào sáng 25.7 ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ông Hải, quãng thời gian công tác trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy An Giang sau sáp nhập là những năm tháng hết sức ý nghĩa, để lại cho ông nhiều tình cảm sâu sắc và những bài học quý báu.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: "Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, công tâm, khách quan; không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo và quản trị; giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước".

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 25.7, tại An Giang, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì buổi lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng (55 tuổi), Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 thay thế ông Nguyễn Tiến Hải (61 tuổi), trước đó đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ quyền Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.