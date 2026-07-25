Sáng 25.7, tại An Giang, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, chủ trì buổi lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.





Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư (thứ 2 từ phải qua), trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TRẦN NGỌC

Cùng dự lễ trao quyết định có ông Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan T.Ư; lãnh đạo Quân khu 9...

Tại buổi trao quyết định, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, thông qua quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Lê Quang Tùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tâm cũng thông qua các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc cho ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến Bộ Nội vụ công tác giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng T.Ư, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Quang Tùng (55 tuổi, quê quán Hà Tĩnh), có trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế, kỹ sư cơ khí giao thông. Ông từng trải qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và vùng lãnh thổ (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: TRẦN NGỌC

Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết ông Lê Quang Tùng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau của T.Ư và địa phương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, chúc mừng ông Lê Quang Tùng, ông Nguyễn Tiến Hải (phải) tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Thanh Nhàn (trái) tân Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng T.Ư ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ông Lê Quang Tùng cần bám sát chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bắt tay ngay vào công việc cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu, dám dấn thân vào những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo quy định. Phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất theo đúng phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra: "Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi" thể hiện khát khao, ước muốn vươn lên của Đảng bộ và nhân dân An Giang.