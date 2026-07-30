Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu không né tránh tiếp dân

Ngày 30.7, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang, Sở Tư pháp tỉnh, UBND đặc khu Phú Quốc, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm tại Phú Quốc, các trạm biên phòng và các đơn vị liên quan của đặc khu Phú Quốc về công tác đảm bảo an ninh trật tự và quản lý nhà nước trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HOÀNG DUNG

Tại buổi làm việc, Công an đặc khu Phú Quốc và các ngành liên quan đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đối với tội phạm về ma túy, đã bắt giữ và khởi tố 83 vụ với 131 đối tượng, thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại. Bắt giữ 13 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã quốc tế…

Ông Đinh Văn Nơi đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng về chấn chỉnh quản lý đất đai, xử lý tình trạng xây dựng trái phép trên đất rừng; đồng thời yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương thống kê, phân loại và dẹp bỏ ngay các vi phạm. Nếu cán bộ ký cấp sai giấy tờ đất cho dân thì phải chịu trách nhiệm. Sắp tới lãnh đạo đặc khu sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ông Nơi cũng yêu cầu lực lượng công an đặc khu phối hợp chặt chẽ với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm tại Phú Quốc và Bộ đội biên phòng tăng cường kiểm soát các đường lên xuống đảo. Tập trung đẩy mạnh phong trào thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi, quyết không để các đối tượng cộm cán, xã hội đen hoành hành.

Trong buổi làm việc, ông Đinh Văn Nơi cũng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng công an phải thay đổi tư duy phục vụ nhân dân. Không được né tránh tiếp dân, phải chủ động tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư của người dân. Không để nhân dân vì bức xúc mà phải cầm đơn từ đi khiếu kiện.

Ông Đinh Văn Nơi cho biết sẽ xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm về đất đai tại đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi cũng nhấn mạnh nếu các đơn vị ở đặc khu không tiếp dân được thì cá nhân ông sẽ tiếp dân để giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân theo quy định. Trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ làm việc với dân phải lễ phép, nhã nhặn, kiên trì thuyết phục; tuyệt đối không có tư tưởng đối đầu với nhân dân.

Ông Đinh Văn Nơi cũng cho biết bản thân sẽ trực tiếp tự mình hoặc nhờ đồng đội điện kiểm tra ngẫu nhiên các đường dây nóng tiếp nhận thông tin trên địa bàn để kiểm tra quy trình và thái độ xử lý công việc của từng đơn vị.