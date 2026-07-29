Ông Đinh Văn Nơi tặng quà động viên công nhân thi công sân bay Phú Quốc

Ngày 29.7, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc, cùng ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã đến kiểm tra, tặng quà và động viên các lực lượng thi công Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc, tặng quà các lực lượng thi công Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Đến thăm, kiểm tra thực địa và tặng quà động viên lực lượng thi công công trình Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc xuyên đêm, tổ chức "3 ca 4 kíp" của các đơn vị trên công trường.

Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang chia sẻ sâu sắc với những vất vả của lực lượng công nhân khi phải thi công liên tục dưới thời tiết mưa bão bất thường. Qua đó, nhắc nhở các lực lượng phải đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, quá trình thi công không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh công trình và hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Ông Đinh Văn Nơi cho biết thêm, đơn vị thi công có vướng mắc gì cứ gọi điện, lãnh đạo tỉnh và đặc khu Phú Quốc sẽ cử lực lượng tháo gỡ ngay tại chỗ.

Đến nay, sau 8 tháng thi công, toàn bộ đường băng cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group cùng các đơn vị nhà thầu triển khai đã chính thức sẵn sàng đón những chuyến bay thương mại. Qua đó chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn Beechcraft B300 King Air 350ER do tổ bay hỗn hợp Việt Nam và Cộng hòa Séc điều khiển đã thực hiện thành công các bài bay kiểm tra chuyên sâu hệ thống dẫn đường ILS/DME, hệ thống đèn tiếp cận và đèn PAPI.

Ông Đinh Văn Nơi nghe ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, báo cáo về tình hình thi công Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác không chỉ giải quyết triệt để áp lực giao thông hàng không mùa cao điểm du lịch cuối năm, mà còn là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027, từng bước đưa Phú Quốc trở thành trung tâm giao thương, du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới.