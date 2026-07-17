Công an tỉnh An Giang phối hợp xử lý 'lò' độ xe máy ở xã Vĩnh Hậu

Ngày 17.7, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết, Trạm CSGT Châu Phú vừa phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều xe máy được thay đổi hình dáng, đặc tính tại một "lò" độ xe trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang tạm giữ các xe máy ở "lò" độ xe máy của B.C.L ẢNH: TIẾN TẦM

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 16.7, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Châu Phú phối hợp Công an xã Vĩnh Hậu và Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) tiến hành kiểm tra hành chính nhà của B.C.L (28 tuổi, ở ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang).

Tại đây, tổ công tác phát hiện có 8 xe máy đã được thay đổi hình dáng, đặc tính... của xe và nhiều máy móc, thiết bị, phụ tùng, linh kiện dùng để độ, chế lại xe.

Thời điểm kiểm tra, B.C.L không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký của các xe máy nêu trên, đồng thời không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ các máy móc, thiết bị, phụ tùng, linh kiện.

Các xe máy được B.C.L thay đổi phụ tùng, kiểu dáng ẢNH: TIẾN TẦM

Tại cơ quan công an, bước đầu L. cho biết có nhận một số xe máy để sửa chữa, thay đổi kết cấu, đặc tính, hình dáng... theo yêu cầu khách hàng. Các xe máy trên là của khách hàng mang lại nhờ độ, còn máy móc, thiết bị, phụ tùng, linh kiện được L. mua trên mạng xã hội.

Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã bàn giao cho Công an xã Vĩnh Hậu tiếp tục xác minh để xử lý vụ "lò" độ xe theo quy định của pháp luật.