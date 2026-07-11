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Thời sự Pháp luật

An Giang: Mâu thuẫn nhỏ nhặt, dùng dao đâm hàng xóm tử vong

Trần Ngọc
Trần Ngọc
Xuất phát từ mâu thuẫn chiếc xe đạp điện bị ngã bên hông nhà, người đàn ông dùng dao đâm hàng xóm tử vong.

Ngày 10.7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Hải (54 tuổi, ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 9.7, Hải đi ngang nhà anh P.M.N (41 tuổi, ở cùng địa phương) thì thấy người hàng xóm đang ngồi nhậu cùng 2 người bạn. Cạnh đó, có chiếc xe đạp điện của anh N. bị ngã bên hông nhà.

Mâu thuẫn nhỏ nhặt, dùng dao đâm hàng xóm tử vong - Ảnh 1.

Huỳnh Tấn Hải bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người

ẢNH: CACC

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, trên đường về nhà, anh N. cho rằng Hải đã làm ngã xe đạp điện của mình nên giữa 2 người xảy ra cự cãi, thách thức nhau đánh nhau.

Sau đó, anh N. vào nhà lấy dao đuổi chém Hải. Hải bỏ chạy được khoảng 30 m thì vấp ngã nên bị anh N. đạp vào ngực. Bực tức, Hải rút dao mang theo trong người đâm nhiều nhát vào người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hải đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng đầu thú.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hồng Kỳ (24 tuổi, ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Kỳ là người đâm nhiều nhát vào vợ do ghen tuông.

Mâu thuẫn nhỏ nhặt, dùng dao đâm hàng xóm tử vong - Ảnh 2.

Nguyễn Hồng Kỳ thời điểm bị công an bắt giữ

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022, Nguyễn Hồng Kỳ sống chung với chị V.T.P.N (20 tuổi, ở xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang). Đến tháng 6.2026, hai người chuyển về sống tại nhà chị N. ở ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hưng.

Thời gian này, Kỳ phát hiện chị N. thường xuyên liên lạc, nhắn tin với bạn khác giới nên giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3.7, phát hiện chị N. vẫn nhắn tin qua lại với bạn khác giới nên giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bị vợ có lời lẽ xúc phạm, Kỳ tức giận lấy dao đâm nhiều nhát vào người chị N.

Sau khi gây án, Kỳ đến Công an xã Thạnh Hưng đầu thú. Riêng vợ Kỳ được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

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