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Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm giết người vì bị đánh sau khi từ chối nhậu

Trần Ngọc
Trần Ngọc
Bị đánh vì từ chối nhậu, người đàn ông ở An Giang dùng dao đâm nạn nhân tử vong, sau đó bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự về hành vi giết người.

Chiều 9.7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Danh Hữu (38 tuổi, ở ấp Tà Yếm, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

An Giang: Giết người vì bị đánh do từ chối nhậu - Ảnh 1.

Danh Hữu bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để xử lý về hành vi giết người

ẢNH: CAAG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6.7, anh D.S (42 tuổi, ở cùng địa phương) đến nhà Hữu chơi và rủ nhậu. Hữu không đồng ý thì bất ngờ bị anh S. đánh vào mặt 2 cái. 

Tức giận, Hữu lấy dao chém nhiều nhát vào người anh S. rồi vào nhà đóng cửa ngủ. Anh S. đi ra trước sân nhà Hữu rồi ngã gục xuống mà không ai hay.

Đến sáng 7.7, Hữu ra sân và thì phát hiện anh S. đã tử vong nên báo cho gia đình nạn nhân biết, đồng thời đến Công an xã Giồng Riềng đầu thú.

Nhận tin báo, Công an xã Giồng Riềng nhanh chóng báo cho Công an tỉnh An Giang và phối hợp lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do bị chém đứt động mạch.

Hiện giết người trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

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