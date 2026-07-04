Điều tra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại khu nhà trọ

Đến rạng sáng 4.7, Công an phường Bình Tân (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra khu vực nhà trọ trên đường Lê Đức Anh xảy ra tối 3.7.

Công an điều tra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong ở nhà trọ phường Bình Tân ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, trước đó, tối 3.7, một nhóm người ngồi ăn uống ở nhà trọ trên đường Lê Đức Anh, gần cầu vượt Gò Mây (phường Bình Tân, TP.HCM). Lúc này, một người đàn ông thuê trọ tại đây được cho khi đi nhậu từ bên ngoài về lại nhà trọ thì xảy ra cự cãi, mâu thuẫn với người trong nhóm nhậu này.

Thấy lời qua tiếng lại, một người trong nhóm này đứng ra can ngăn thì bị đối tượng đi nhậu về bất ngờ dùng hung khí đâm trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng đâm người đã rời khỏi hiện trường. Theo người dân, trong lúc giằng co đối tượng đâm người cũng bị thương.

Nạn nhân bị đâm được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Hóc Môn cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Tân phối hợp Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, người tử vong được xác định là anh T.V.C (20 tuổi, ở TP.Cần Thơ).

Được biết, hung thủ gây án sau khi rời khỏi hiện trường đến một bệnh viện trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) để điều trị. Công an cũng đang lấy lời khai người này để điều tra, làm rõ nguyên nhân.