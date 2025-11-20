Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Công an xác minh clip nhóm người giằng co, đánh túi bụi nam thanh niên

Trần Kha
20/11/2025 12:33 GMT+7

Clip ghi lại cảnh nhóm người đánh nam thanh niên tại TP.HCM đang được công an xác minh. Vụ việc xảy ra vào ngày 20.11.

Ngày 20.11, Công an xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) đang xác minh làm rõ đoạn clip nhóm người giằng co trên đường vắng. Nam thanh niên sau đó bị đánh túi bụi tại giao lộ Quách Điêu - Liên ấp 6-2.

TP.HCM: Công an xác minh clip nhóm người giằng co, đánh túi bụi nam thanh niên- Ảnh 1.

Người dân quay lại clip sự việc đánh người ở xã Vĩnh Lộc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 25 giây, ghi lại cảnh nhóm người đang giằng co trên đường. Liền đó, một người điều khiển chiếc xe máy lao đến tông nam thanh niên và trúng chiếc xe máy đối diện.

Lúc này, nhóm người vây quanh tấn công, đấm, đá túi bụi nam thanh niên.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại giao lộ đường Quách Điêu - Liên ấp 6-2, xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM vào khoảng 2 giờ sáng 20.11.

Theo người dân, thời điểm trên đường vắng người qua lại. "Tôi thấy nhóm người rất đông, có cả nam nữ chở nhau trên xe máy. Một nhóm đứng ngoài, số khác vào đánh nam thanh niên và người nữ đi chung người này. Người bị đánh chảy máu. Nghe tiếng tri hô 'có công an đến' nhóm người trên mới bỏ chạy", một người dân cho biết.

TP.HCM: Công an xác minh clip nhóm người giằng co, đánh túi bụi nam thanh niên- Ảnh 2.

Khu vực đôi nam nữ bị nhóm người vây đánh

ẢNH: TRẦN KHA

Bước đầu, vụ việc được cho xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông trên đường. Đôi nam nữ bị nhóm người đuổi theo và sự việc diễn ra như trong clip.

Liên quan vụ việc này, Công an xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết đang xác minh, xử lý.

