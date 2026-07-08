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Thời sự Dân sinh

Bắt giữ nghi phạm vụ giết người ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người xảy ra khi ăn nhậu và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 8.7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Y Khiêng Mlô để điều tra về hành vi giết người xảy ra trong lúc ăn nhậu tại phường Tân Lập (Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 6.7, Công an phường Tân Lập tiếp nhận tin báo của người dân về vụ xô xát xảy ra trên địa bàn khiến một người bị thương nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Bắt giữ nghi phạm vụ giết người ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

Nghi phạm Y Khiêng Mlô bị lực lượng công an bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Qua xác minh ban đầu, sáng 6.7, ông Y Khiêng Mlô (41 tuổi), ông Y.K.N (63 tuổi), ông Y.Y.Ê (51 tuổi, cùng ở phường Tân Lập) cùng nhau ăn nhậu. Trong lúc nhậu, giữa Y Khiêng Mlô và ông Y.K.N xảy ra mâu thuẫn. Y Khiêng Mlô đã dùng tay, chân đánh, đạp nhiều lần vào người ông Y.K.N rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên cấp cứu và tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi xác định Y Khiêng Mlô là nghi phạm gây án, Công an phường Tân Lập đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét.

Đến khoảng 17 giờ 10 ngày 6.7, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ Y Khiêng Mlô khi đang lẩn trốn tại khu vực Thác Nhà Đèn (phường Tân Lập).

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án giết người, xử lý theo quy định của pháp luật.

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