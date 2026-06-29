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Thời sự Pháp luật

Đâm em vợ tử vong, vợ trọng thương vì mâu thuẫn gia đình

Trần Cường
Trần Cường
Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Phạm Gia Lễ (73 tuổi, trú xã Vạn Xuân, Hưng Yên) dùng kiếm đâm em vợ tử vong và đâm vợ trọng thương. Sau khi gây án, Lễ đến công an đầu thú.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Hưng Yên: Dùng kiếm em vợ tử vong, vợ trọng thương vì mâu thuẫn gia đình - Ảnh 1.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ án

ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 28.6, do mâu thuẫn gia đình, Phạm Gia Lễ (73 tuổi, trú xã Vạn Xuân, Hưng Yên) đã dùng kiếm đâm nhiều nhát vào người bà Nguyễn Thị Bích (58 tuổi, vợ Lễ) và ông Nguyễn Quốc Thoan (50 tuổi, em vợ Lễ, cùng trú xã Vạn Xuân).

Vụ việc khiến ông Thoan tử vong tại chỗ. Bà Bích bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Nhận thông tin, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khu vực tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Đồng thời truy bắt nghi phạm gây án.

Khoảng 14 giờ 45, sau hơn 2 giờ lẩn trốn, Lễ đã đến cơ quan công an đầu thú.

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