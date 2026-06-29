Đâm em vợ tử vong, vợ trọng thương vì mâu thuẫn gia đình

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.



Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ án ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 28.6, do mâu thuẫn gia đình, Phạm Gia Lễ (73 tuổi, trú xã Vạn Xuân, Hưng Yên) đã dùng kiếm đâm nhiều nhát vào người bà Nguyễn Thị Bích (58 tuổi, vợ Lễ) và ông Nguyễn Quốc Thoan (50 tuổi, em vợ Lễ, cùng trú xã Vạn Xuân).

Vụ việc khiến ông Thoan tử vong tại chỗ. Bà Bích bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Nhận thông tin, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khu vực tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Đồng thời truy bắt nghi phạm gây án.

Khoảng 14 giờ 45, sau hơn 2 giờ lẩn trốn, Lễ đã đến cơ quan công an đầu thú.