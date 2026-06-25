Hà Nội sẽ đầu tư tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hưng Yên

Chiều 25.6, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, đề xuất giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư một số tuyến đường sắt quốc gia trên địa bàn có đầy đủ cơ sở chính trị từ các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp ẢNH: VGP

Về cơ sở pháp lý, các dự án đường sắt dự kiến giao Hà Nội thực hiện đều là dự án lớn, cấp bách, thuộc phạm vi có thể áp dụng Nghị quyết số 258 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án quan trọng trên địa bàn thủ đô.

Đồng thời, luật Đầu tư công không giới hạn cơ quan chủ quản chỉ là bộ quản lý chuyên ngành. Thực tiễn thời gian qua nhiều dự án hạ tầng lớn đã được giao cho địa phương làm cơ quan chủ quản theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng tình với đề xuất của Bộ Xây dựng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, 2 dự án dự kiến được giao cho thành phố thực hiện gồm tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỉ đồng.

Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm di dời tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu ra khỏi khu vực nội đô, tạo điều kiện triển khai quy hoạch đô thị, cải tạo mở rộng QL1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác.

Theo ông Tuấn, nếu thực hiện theo quy trình thông thường, thời gian chuẩn bị và triển khai có thể kéo dài từ 4 - 5 năm, trong khi thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khẳng định việc triển khai 2 dự án nêu trên là điều kiện tiên quyết để di dời và tổ chức lại tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Ngọc Hồi - Hà Nội - Gia Lâm. Tổng công ty đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án tổ chức hệ thống ga trung tâm để bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Lãnh đạo các bộ Tài chính, Tư pháp, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thống nhất chủ trương giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản các dự án đường sắt quốc gia, song song với hoàn thiện cơ sở pháp lý. Về lâu dài, cần nghiên cứu sửa đổi luật Đường sắt theo hướng mở rộng phân cấp cho địa phương làm chủ đầu tư dự án đường sắt trên địa bàn.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 258 để triển khai dự án. Đồng thời, giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao UBND TP.Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Phó thủ tướng thường trực cũng lưu ý, nếu các tuyến đường sắt này không được triển khai đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn Hà Nội.