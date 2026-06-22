Liên danh Vinhomes - Vinspeed làm tổng thầu EPC 5 dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ ngành, thành phố Hà Nội đã dự lễ khởi công 5 dự án đường sắt đô thị (metro) mới do liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC.

Việc khởi công đồng thời 5 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,3 triệu tỉ đồng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự lễ khởi công ẢNH: HỒNG MINH

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư. Tổng thầu EPC được giao cho liên danh nhà thầu gồm Công ty CP Vinhomes và Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup). 5 dự án đường sắt đô thị mới được khởi công gồm:

Tuyến metro số 1: sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài.

Tuyến metro số 2: sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - sân vận động Hùng Vương.

Tuyến metro số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá.

Tuyến metro số 10: Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa.

Tuyến metro số 14: đoạn từ cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean park.

Mục tiêu cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố.

5 tuyến metro cũng sẽ mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây; kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các cực tăng trưởng mới như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm và các địa phương trong Vùng Thủ đô; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các bộ ngành, doanh nghiệp ẢNH: NHẬT BẮC

3 dự án nhà ở cho thuê với gần 5.000 căn

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch, quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê.

Triển khai chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sáng nay Hà Nội đã khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê. Trong đó, UBND thành phố đã quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền của các dự án nhà ở thương mại để triển khai hai dự án nhà ở cho thuê.

Gồm dự án tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỉ đồng; và dự án tại khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội tại phường Việt Hưng, quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỉ đồng.

Trong đó, dự án tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp gồm 3 tòa nhà A2, A3 và A4, hai tòa A2 và A3 đang được triển khai cải tạo, chuyển đổi công năng từ nhà ở sinh viên sang nhà ở cho thuê, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, trong khi tòa A4 được đầu tư xây dựng mới và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2027. Dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng do Công ty CP Vinhomes là nhà thầu thi công, hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028.

Cùng với đó, Công ty CP Him Lam đã chủ động đề xuất dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên dành hơn 11 ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỉ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn; dự kiến đến quý 4/2028, cấu phần nhà ở cho thuê của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây là giai đoạn mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược đối với nhiều thập niên tới. Thành phố nhận thức sâu sắc rằng giá trị của các chủ trương, chính sách chỉ thực sự được khẳng định khi được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những kết quả phát triển cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng ẢNH: HỒNG MINH

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu cơ bản hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030 không chỉ là kế hoạch phát triển của thành phố mà còn là cam kết của Hà Nội trước Chính phủ, trước nhân dân thủ đô và trước tương lai phát triển của thành phố.

Với vai trò nhà thầu thi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng (Công ty Vinhomes) và tổng thầu EPC 5 Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội (Liên danh Vinhomes – VinSpeed), ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu cam kết huy động nguồn lực mạnh mẽ, tổ chức thi công bài bản, lựa chọn đội ngũ có năng lực, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để bảo đảm các công trình được triển khai đúng quy định, đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn; hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân; giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và an toàn trong khu vực thi công", ông Nguyễn Việt Quang nói.