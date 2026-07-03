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Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm giết người ở Phú Quốc rồi về quê ở Hải Phòng lẩn trốn

Trần Ngọc
Trần Ngọc

Sau thời gian trốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người, Nguyễn Thế Khang bị Công an tỉnh An Giang phối hợp bắt giữ tại Hải Phòng.

Chiều 3.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Khang (36 tuổi, ở phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.


Bị truy nã đặc biệt về tội giết người ở Phú Quốc, bỏ trốn ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Sau thời gian trốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người, Nguyễn Thế Khang bị Công an tỉnh An Giang phối hợp bắt giữ tại thành phố Hải Phòng

ẢNH: CAAG

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 19.4.2022, tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước đây là thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) xảy ra vụ hỗn chiến, trong đó có anh ruột của Khang tham gia.

Trong lúc xô xát giữa 2 nhóm, anh của Khang bị một thanh niên trong nhóm đối thủ dùng súng bắn gây thương tích rồi cả nhóm nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường,

Thấy vậy, Khang điều khiển xe ô tô đuổi theo. Khi đến đường Trần Hưng Đạo, Khang cho ô tô tông vào những người chạy xe máy của nhóm này, làm 2 người ngã xuống đường. Hậu quả, 1 người bị đa chấn thương, chấn thương sọ não với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%.

Sau khi gây án, Khang cùng một người khác đi trên ô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cất giấu phương tiện nhằm xóa dấu vết và bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra của Công an tỉnh An Giang, những người có liên quan vụ án lần lượt bị bắt giữ hoặc ra đầu thú. Đến tháng 4.2026, Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi giết người và che giấu tội phạm. Riêng Khang bỏ trốn nên bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người.

Ngày 30.6, sau hơn 2 tháng truy bắt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng bắt giữ Khang khi đang lẩn trốn ở địa phương.

Hiện vụ án được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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