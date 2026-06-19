Khởi tố 10 thanh thiếu niên hỗn chiến, công khai danh tính cha mẹ từng người

Tối 19.6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm bị can này có tuổi từ 16 - 18 tuổi, đa phần là công nhân và lao động tự do, cư trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Camera AI ghi lại hình ảnh các đối tượng mang theo hung khí đi đánh nhau ẢNH: CACC

Đáng chú ý, cùng với việc công bố danh tính các bị can, công an còn công khai cả họ tên, tuổi, nghề nghiệp của cha mẹ các bị can.

Đây là chủ trương mới được Công an tỉnh Phú Thọ áp dụng gần đây. Mục đích của việc công khai danh tính cha mẹ, nơi học tập hoặc làm việc của các bị can là để “xã hội đánh giá trách nhiệm uy tín công dân đối với gia đình, cha mẹ để con cái vi phạm”.

Trở lại vụ án, kết quả điều tra xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, ngày 12.6, một đối tượng đã sử dụng tài khoản TikTok "Ký sự Đoan Hùng" đăng tải nội dung kêu gọi, lôi kéo thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tụ tập để đánh nhau với một nhóm thanh niên ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Sau khi bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên tại các địa bàn Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng đã chuẩn bị dao, kiếm, đinh ba, vỏ chai bia thủy tinh và điều khiển xe mô tô đi tìm nhóm đối phương.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 13.6, hàng chục đối tượng mang theo hung khí điều khiển xe mô tô thành đoàn di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc phường Việt Trì, xã Phù Ninh, phường Phú Thọ cũ rồi qua cầu Việt Trì.

Khi đến khu vực vòng xuyến xã Hội Thịnh, hai nhóm đã sử dụng dao, kiếm, đinh ba và vỏ chai bia thủy tinh đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và an toàn giao thông.

Trong số 10 bị can, công an bắt tạm giam đối với Trần Đức Anh (18 tuổi, trú tại P.Phú Thọ). 9 người còn lại được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè; đồng thời cảnh báo các thanh thiếu niên tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung kích động bạo lực, tụ tập đánh nhau, đua xe hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

