Dùng cưa máy 'giết người' vì tranh chấp đất đai

Ngày 11.6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Long (58 tuổi, trú tại xã Bình Minh) mức án 15 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hoàng Thanh Long tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Nguyên nhân vụ án bắt nguồn năm 1992, khi vợ chồng bà Hương, ông Bảo (cùng trú trên địa bàn) được giao đất nông nghiệp cùng với hộ gia đình của cha mẹ.

Một năm sau, vợ chồng ông Bảo tách hộ khẩu. Sau các lần chuyển nhượng, gia đình còn gần 500 m2 đất nông nghiệp, trong đó có 184 m2 xứ đồng Của Tường.

Năm 1994, vợ chồng ông Bảo vào tỉnh Lâm Đồng sinh sống, phần đất 184 m2 được giao lại cho cha mẹ ông quản lý, sử dụng. Đến năm 2013, ông Bảo và bà Hương ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản chung.

Từ năm 2015 đến nay, em trai ông Bảo là ông Đảm cho rằng đã được anh trai viết giấy tờ ủy quyền chuyển nhượng, nên đã sử dụng phần đất nông nghiệp 184 m2 và xây một lán bằng tôn bên trên.

Mâu thuẫn nảy sinh vào tháng 11.2024, khi bà Hương cho rằng diện tích đất nông nghiệp nêu trên là tài sản chung của hộ gia đình, nếu chồng cũ của mình bán thì phải có sự đồng ý của bà và các con.

Đầu năm 2025, bà Hương có quan hệ tình cảm với bị cáo Hoàng Thanh Long và sinh sống như vợ chồng. Quá trình chung sống, bị cáo Long biết việc tranh chấp đất giữa bà Hương và gia đình ông Đảm.

Sáng 17.11.2025, Long chở bà Hương, mang theo một cưa máy và con dao phay đến mảnh đất nông nghiệp nói trên để cắt bỏ cây cối, cỏ dại mọc xung quanh lối đi.

Thấy hai người đang chặt cành, dọn cỏ, vợ ông Đảm cho rằng phá hoại mảnh đất nên chạy ra, nhặt gạch ném.

Bị ném trúng, bị cáo Long cầm cưa máy đuổi theo vợ ông Đảm, còn bà Hương đi theo sau. Khi đuổi kịp, bị cáo đè chiếc cưa xích đang hoạt động vào phần mạn sườn trái vợ ông Đảm, tăng ga để lưỡi cưa hoạt động mạnh hơn và đưa phần lưỡi cưa vào vùng đầu, ngực của nạn nhân.

Phát hiện sự việc, nhiều người xung quanh chạy vào can ngăn, đẩy bị cáo ra. Ông Đảm ở trong lán nghe thấy tiếng vợ hô hoán liền xông tới đánh Long, nhưng bị đối tượng dùng cưa máy đang hoạt động cưa vào vùng đầu, cổ, gáy.

Mọi người tiếp tục can ngăn, đưa vợ chồng ông Đảm đi cấp cứu, còn bị cáo Long và bà Hương về nhà.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định tỷ lệ thương tích của ông Đảm và vợ lần lượt là 13% và 15%. Hành vi dùng cưa máy đang hoạt động tấn công người khác của bị cáo Long phạm vào tội giết người.

Ngoài mức án 15 năm tù, bị cáo còn phải bồi thường cho 2 nạn nhân, mỗi người 90 triệu đồng.

Về phía vợ ông Đảm, bà này và 2 người khác bị xử phạt hành chính do có hành vi dùng gạch ném gây thương tích cho bị cáo.