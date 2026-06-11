Nam sinh Hà Nội ăn mừng kiểu Ronaldo sau bài thi môn văn

Đúng 9 giờ 35 ngày 11.6, hàng trăm thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội) hoàn thành bài thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại đây, lực lượng tình nguyện viên, công an đã có mặt để phát nước, động viên tinh thần các sĩ tử.

Nam sinh Vũ Bá Quyền phấn khởi vì đề thi "dễ thở" ẢNH: ĐÌNH HUY

Là người ra khỏi điểm thi đầu tiên, thí sinh Nguyễn Đức Minh, học sinh Trường THPT Hoàng Cầu, có khuôn mặt rạng rỡ bởi em cho rằng đề thi năm nay khá vừa sức, phần khó nhất là nghị luận xã hội. Minh tự tin sẽ được khoảng 7 điểm môn văn.

Bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, nam sinh Vũ Bá Quyền nhanh chóng hòa vào vòng tay chờ đợi của gia đình.

Chia sẻ sau môn thi ngữ văn, Quyền cho biết đề thi năm nay khá "dễ thở" ở cả phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Dù vẫn còn chút băn khoăn vì phần nghị luận xã hội viết hơi dài, nam sinh tự tin dự đoán mình có thể đạt khoảng 8 điểm, cao hơn nhiều so với mức điểm thường đạt trên lớp (khoảng 5 điểm).

Đứng bên cạnh con trai, bà Nguyễn Thị Phương thu hút sự chú ý của nhiều người bởi bà ôm theo chú chó Poodle tên Ben. Đối với gia đình bà, Ben không chỉ là thú cưng mà còn là "linh vật may mắn" của con trai.

Nam sinh tiết lộ, những kỳ thi trước, gia đình đều đưa thú cưng đến đón mình và kết quả của các kỳ thi rất khả quan. Vì thế, sự xuất hiện của Ben trong ngày thi tốt nghiệp được em xem như một "vận may" đặc biệt.

Mục tiêu lớn nhất của Vũ Bá Quyền là thi đỗ vào Đại học Bách khoa, chuyên ngành điện với tổ hợp môn toán, lý, tiếng Anh. Khát vọng trở thành một kỹ sư điện trong tương lai là động lực để Quyền nỗ lực hết mình trong kỳ thi lần này.

Phụ huynh động viên con sau khi hoàn thành bài thi môn văn ẢNH: ĐÌNH HUY

Nữ sinh trường Ams thích thú với đề văn về "Steve Jobs của Việt Nam"

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sau khi kết thúc thời gian làm bài môn ngữ văn, nhiều sĩ tử rời phòng thi với tâm trạng tương đối thoải mái.

Nguyễn Khánh Vy (bên phải) ra khỏi điểm thi cùng bạn sau khi kết thúc phần thi môn văn ẢNH: TUẤN MINH

Đánh giá về mức độ khó của đề thi năm nay, Nguyễn Khánh Vy (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhận định đề khá "dễ thở", có thể dễ dàng nắm bắt được trọng tâm của cả 2 phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội.

Theo Vy, dù đề có sự đổi mới về cấu trúc và dung lượng khá dài khiến việc chinh phục mốc điểm 9 - 9,5 trở nên thử thách hơn, nhưng những thay đổi này hoàn toàn nằm trong dự tính của học sinh năm nay nhờ cọ xát qua các kỳ thi thử trước đó.

Điểm nhấn khiến nữ sinh trường Ams ấn tượng nhất trong bài thi sáng nay là đề mang tính thực tiễn cao. Vy hào hứng chia sẻ: "Em thích nhất phần nghị luận xã hội. Năm nay đề văn cho một câu hỏi là làm sao để có thể tạo ra các Steve Jobs của Việt Nam".

Dưới góc nhìn của Khánh Vy, đề vừa sức và tạo không gian mở để học sinh tự do thể hiện tư duy và quan điểm cá nhân.

Lê Đăng Tuấn Minh là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi Trường THCS Hạ Yên Quyết. Ra tới cổng trường, em có hành động kiểu "Siuu" theo phong cách ăn mừng bàn thắng của cầu thủ Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). ẢNH: TUẤN MINH

Lê Đăng Tuấn Minh (học sinh Trường tiểu học, THCS - THPT Đa Trí Tuệ) đánh giá đề thi môn ngữ văn năm nay cũng tương đối dễ.

Thay vì chạy theo xu hướng "đoán đề" hay "học tủ", Tuấn Minh đã ôn luyện tất cả các bài học, không bỏ sót bất kỳ tác phẩm nào trong chương trình. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp em làm bài thi một cách trơn tru. Với màn khởi đầu thuận lợi ở môn thi đầu tiên, nam sinh đang có tinh thần tốt để tiếp tục chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.