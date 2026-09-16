Khởi tố vụ đổ 1.900 tấn cặn bê tông gây ô nhiễm môi trường ở Phú Quốc

Chiều 16.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giangcho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường do Công ty CP CKBTNT2 - chi nhánh Suối Lớn gây ra trong tháng 8.2026 tại đặc khu Phú Quốc.

Chất thải công nghiệp là cặn bã bê tông được Công ty CP CKBTNT2 - chi nhánh Suối Lớn đổ ra môi trường, gây ô nhiễm ở đặc khu Phú Quốc

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP CKBTNT2 - chi nhánh Suối Lớn (địa chỉ tại tổ 1, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) do ông H.Q.K (34 tuổi) làm giám đốc nhà máy và là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông.

Trong quá trình hoạt động, Công ty CP CKBTNT2 - chi nhánh Suối Lớn đã đổ, tập kết chất thải công nghiệp là cặn bã bê tông thành đống trên một thửa đất trống thuộc khuôn viên công ty, nhưng không có nền chống thấm, mái che mưa nắng, gờ chắn xung quanh và không thu gom chất thải này để xử lý theo quy định.

Chất thải công nghiệp tập kết trong khuôn viên Công ty CP CKBTNT2 - chi nhánh Suối Lớn ẢNH: C.T.V

Sau đó, ông H.Q.K cho ông P.M.T (38 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc) lấy số chất thải công nghiệp nêu trên đem đến 2 thửa đất thuộc tổ 13A, khu phố 12 Dương Đông và 1 thửa đất thuộc tổ 11, khu phố Bến Tràm Cửa Dương để đổ, san lấp mặt bằng.

Từ ngày 14.8 đến 15.8, ông P.M.T tiếp tục thuê ông G. (42 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc) vận chuyển tổng cộng 13 chuyến xe chất thải công nghiệp, với giá thuê 1,5 triệu đồng/xe/chuyến. Tổng khối lượng chất thải được vận chuyển, đổ san lấp tại 2 thửa đất nêu trên khoảng 400 tấn.

Tối 15.8, khi nhóm người của ông G. đang vận chuyển chất thải công nghiệp từ công ty đến các thửa đất để tiếp tục đổ, san lấp mặt bằng thì bị lực lượng công an phát hiện.

Kết quả trưng cầu giám định chất thải của Công ty CP CKBTNT2 - chi nhánh Suối Lớn đổ là cặn bã bê tông thuộc chất thải rắn thông thường, gây ô nhiễm môi trường

ẢNH: C.T.V

Qua trưng cầu giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, kết quả xác định đây là chất thải rắn thông thường, gây ô nhiễm môi trường. Tổng khối lượng chất thải do nhóm người liên quan đổ, thải trực tiếp tại thửa đất của công ty và 2 thửa đất nêu trên là 1.900 tấn.

Hiện vụ đổ chất thải công nghiệp là cặn bã bê tông gây ô nhiễm môi trường ở Phú Quốc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



