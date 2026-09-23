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    Chính trị

    Biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang nhận nhiệm vụ tại Phú Quốc

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Bộ trưởng Bộ Công an quyết định biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh An Giang, đến công tác tại Phú Quốc để bổ nhiệm Chánh văn phòng Đảng ủy đặc khu.

    Ngày 23.9, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang, Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh này, đến công tác tại đặc khu Phú Quốc.

    Theo đó, căn cứ đề nghị của Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã báo cáo và được Bộ Công an quyết địnhbiệt phái thượng tá Phạm Văn Giang đến nhận công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

    Biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang nhận nhiệm vụ tại Phú Quốc- Ảnh 1.

    Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang đến công tác tại Phú Quốc

    ẢNH: CTV

    Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Phú Quốc là địa bàn trọng điểm, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, đô thị và hội nhập quốc tế của tỉnh với các yếu tố đặc thù liên quan đến an ninh trật tự.

    Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các thượng tá Phạm Văn Giang phải nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành "Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị". Đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đối với cán bộ được giao.

    Biệt phái thượng tá Phạm Văn Giang nhận nhiệm vụ tại Phú Quốc- Ảnh 2.

    Thượng tá Phạm Văn Giang nhận quyết định biệt phái của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

    ẢNH: CTV

    Phát biểu nhận nhiệm vụ công tác tại Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, thượng tá Phạm Văn Giang cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển của tỉnh An Giang nói riêng và đất nước nói chung. 

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