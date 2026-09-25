Công an Tây Ninh bắt 10 nghi phạm giết người sau 17 giờ truy xét

Chiều 25.9, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đã quyết định khen thưởng 2 tập thể gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Công an phường Long An cùng nhiều cá nhân công tác tại 2 đơn vị này vì có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án vụ giết người.

Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Công an phường Long An ẢNH: B.B

Thượng tá Võ Văn Hết, Trưởng công an phường Long An, cho biết khoảng 3 giờ 30 phút ngày 24.9, đơn vị nhận tin báo của anh N.T.P (23 tuổi, ở xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) về việc em ruột là N.T.G (21 tuổi) bị một nhóm người tấn công nguy kịch, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An. Đến 8 giờ 40 phút cùng ngày, anh G. tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị 6 vết đâm. Trong đó, 5 vết sau lưng, có 1 vết rất sâu. Số lượng vết thương và vị trí các vết đâm cho thấy hung thủ ra tay rất hung bạo.

Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Long An ẢNH: B.B

Công an phường Long An đã huy động toàn bộ trinh sát, điều tra viên và cán bộ, chiến sĩ vào cuộc truy xét. Các tổ công tác đến hiện trường, khoanh vùng và phân loại nhóm đối tượng. Vụ việc được báo cáo ngay lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp điều tra.

Mâu thuẫn từ tấm ảnh cô gái ngồi rửa chén

Theo kết quả truy xét ban đầu, vụ án liên quan đến 2 nhóm thanh niên. Nhóm bị hại có 4 người, nhóm gây án có 10 người.

Một thanh niên trong nhóm bị hại có quen một cô gái. Bên nhóm kia cũng có người quen cô gái này. Người thanh niên chụp ảnh cô gái đang rửa chén phía sau nhà rồi đăng lên mạng xã hội. Nhóm kia cho rằng cô gái bị "sắp xếp" làm việc này, từ đó phát sinh mâu thuẫn. Cuộc xô xát xảy ra sau đó khiến anh G. tử vong.

Chưa đầy 17 giờ sau khi nhận tin báo, các tổ công tác của Công an phường Long An và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt 10 nghi phạm trong lúc nhóm tản ra và tìm cách bỏ trốn.

Theo thượng tá Hết, cơ quan công an đã củng cố các tài liệu, chứng cứ cơ bản để khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và xử lý theo quy định của pháp luật.



