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    Thời sựPháp luật

    Hai cha con ở Tây Ninh báo tin giả bị chiếm đoạt tiền để không trả nợ

    Bắc Bình
    Bắc Bình
    Báo tin giả bị chiếm đoạt số tiền 1,65 tỉ đồng trước cửa ngân hàng, hai cha con ở tỉnh Tây Ninh bị cơ quan công an xử phạt.

    Ngày 24.9, Công an phường Long An (tỉnh Tây Ninh) thông tin về vụ xử phạt ông C.V.N và con trai là C.V.T (cùng ở xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh) về hành vi báo tin giả. Căn cứ điểm c khoản 3 điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, mỗi người bị phạt 3,5 triệu đồng.

    Hai cha con ở Tây Ninh báo tin giả bị cướp để không trả nợ- Ảnh 1.

    Hai cha con ông N. thừa nhận hành vi báo tin giả với Công an phường Long An

    ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG LONG AN

    Trước đó, ngày 10.9, hai cha con ông N. đến Công an phường Long An trình báo thông tin rằng ông bị chiếm đoạt 1,65 tỉ đồng ngay trước cổng chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn phường. 

    Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long An khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ xác minh. Kết quả xác minh cho thấy câu chuyện hoàn toàn khác. Ông N. vay tạm 1,7 tỉ đồng của một người quen tên là Đ. Khoản tiền này dùng để đáo hạn khoản vay tại ngân hàng. Sau đó, hai cha con nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền đã vay tạm, không phải trả nợ.

    Để thực hiện ý đồ, khi rút tiền, cả hai dựng sẵn màn kịch rằng ông N. cầm túi ni lông bên trong có 1,65 tỉ đồng bước ra khỏi ngân hàng. Ngay lúc đó, người con chạy đến lấy túi tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ông N. giả vờ hoảng loạn, hô hoán bị mất tiền để che giấu hành vi. Sau đó, ông đến công an trình báo sai sự thật.

    Trước chứng cứ thu thập được, hai cha con đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Công an phường Long An đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt.

    Qua vụ việc trên, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không báo tin giả. Hành vi này gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng. Người dân cần trình báo trung thực để vụ việc được xử lý kịp thời. Không lợi dụng việc trình báo để che giấu vi phạm hoặc trục lợi cá nhân.

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