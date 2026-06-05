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Thời sự Pháp luật

Cần Thơ xử phạt người chia sẻ thông tin sai sự thật của bị can truy nã

Thanh Duy
Thanh Duy
05/06/2026 15:53 GMT+7

Một người đàn ông ở Cần Thơ bị xử phạt vì đăng tải nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, trong đó có nhiều bài viết lấy nguồn từ bị can truy nã.

Ngày 5.6, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T.M.L (43 tuổi, ở xã Lương Tâm) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cần Thơ xử phạt người chia sẻ thông tin sai sự thật của bị can truy nã- Ảnh 1.

Công an thành phố Cần Thơ xử phạt hành chính đối với ông T.V.L do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, cơ quan công an phát hiện ông L. thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook và TikTok để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đáng chú ý, nhiều nội dung ông L. chia sẻ được lấy từ các trang mạng có tư tưởng phản động, chống phá Nhà nước Việt Nam. Trong đó có một số bài viết có nguồn gốc từ các tài khoản do bị can truy nã Lê Trung Khoa tạo lập, quản lý và sử dụng. Lê Trung Khoa là đối tượng đã bị cơ quan chức năng khởi tố và truy tố về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Làm việc với cơ quan công an, ông L. thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin từ những nguồn chưa được kiểm chứng, xác thực; đồng thời cam kết không tái phạm và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, bình luận có nội dung vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, hiện nay, không ít người dân do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan trong quá trình sử dụng mạng xã hội đã vô tình tiếp tay cho kẻ xấu tuyên truyền thông tin xuyên tạc, sai lệch. Nhiều trường hợp cho rằng việc đăng lại từ nguồn khác sẽ không bị xử lý. 

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm.

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