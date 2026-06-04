Khoảng 10.000 học sinh Cần Thơ không được vào lớp 10 công lập

Ngày 4.6, tin từ Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 28.6 - 1.7. Hiện thành phố ghi nhận có 45.231 học sinh lớp 9 đăng ký tham dự kỳ thi.

Điểm mới đáng chú ý của kỳ thi là áp dụng song song 2 phương thức thi tuyển (59 trường) và xét tuyển (32 trường). Việc lựa chọn hình thức nào là do các trường THPT chủ động đề xuất dựa trên các căn cứ thực tiễn.

Cần Thơ có chỉ tiêu tuyển 32.304 học sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 ẢNH: THANH DUY

Nhìn chung, các trường chọn xét tuyển do số lượng học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn so với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của trường không chênh lệch đáng kể. Việc tổ chức thi tuyển sẽ không phát huy được ý nghĩa sàng lọc. Ngược lại, còn tạo thêm áp lực thi cử không cần thiết cho học sinh và làm phát sinh chi phí, tăng khối lượng công việc đối với ngành giáo dục.

Trong khi đó, các trường thi tuyển chủ yếu tập trung tại các khu vực đông dân cư hoặc đô thị. Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh. Trong trường hợp này, việc tổ chức thi tuyển là cần thiết nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng. Đồng thời, hình thức thi tuyển sẽ giúp các nhà trường lựa chọn được những học sinh có năng lực học tập phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Theo ông Danh Hoàng Nguyên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, năm học 2026-2027, UBND thành phố quyết định tuyển sinh 32.304 học sinh vào lớp 10 công lập. Nếu so với số học sinh tốt nghiệp THCS hiện tại, thì có khoảng 10.000 em sẽ không vào được vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Với hàng chục ngàn học sinh này, trên cơ sở xét học bạ, các em vẫn có thể học lớp 10 tại các trường tư thục. Phần còn lại sẽ vào 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. "Tuy nhiên, học ngoài công lập nhiều khi có khó khăn về khoản học phí. Ngành giáo dục cũng lường trước là sẽ có phản ứng rất dữ dội từ phía cha mẹ các em", ông Nguyên chia sẻ.

Theo kế hoạch thi tuyển lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP.Cần Thơ, đối với các môn chung, thời gian làm bài môn ngữ văn và môn toán 120 phút; môn tiếng Anh/tiếng Pháp 60 phút. Các môn chuyên (toán, sinh học, vật lý, ngữ văn, tiếng Pháp/tiếng Trung, tin học, hóa học, địa lý, lịch sử, tiếng Anh) có thời gian làm bài 150 phút.



