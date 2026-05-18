Bí quyết của nam sinh Cần Thơ sở hữu nhiều sáng chế công nghệ độc đáo

Đòi hỏi cao ở tính kiên trì

Phú là học sinh lớp 11A1, Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ). Niềm đam mê tin học với nam sinh này nhen nhóm vào năm lớp 7, thời điểm dịch Covid-19 và nhiều học sinh chuyển sang học trực tuyến. Lúc đó, càng tiếp xúc với máy tính, Phú càng bị cuốn vào những dòng lệnh, những bài toán logic đầy thách thức nhưng không kém phần thú vị.

Đối với Phú, môn tin học đòi hỏi cao ở tính kiên trì, vì lập trình sai một li sẽ đi một dặm. Do đó, việc tiếp thu kiến thức không thể đốt cháy giai đoạn, người học cần đi chậm mà chắc từ những điều cơ bản nhất rồi tới nâng cao. Phú cho rằng học thuộc lòng sẽ không hiệu quả, thay vào đó cần hiểu kỹ càng về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình mình đã chọn.

Để chinh phục được môn học này, Phú đã tự tham khảo, mày mò nhiều nguồn tài liệu bổ ích trên internet và tích cực tự học. Hôm nào Phú cũng dành khoảng 1-2 giờ ôn luyện và thực hành trực tiếp trên máy tính. Các bài tập được giải quyết đi từ dễ đến khó, nhất quyết không bỏ lướt bất kỳ bài nào để tránh hình thành thói quen xấu cho tư duy.

Dẫu vậy, Phú thường xuyên gặp những bài tập hóc búa, tự giải mãi không ra đáp án. Những rắc rối không biết gỡ từ đâu dễ khiến tâm lý người học ức chế, khó chịu. Những lúc đó, Phú sẽ tìm cách để làm cho suy nghĩ của mình bớt nặng nề và giảm tải áp lực.

Phú chia sẻ: "Khi bế tắc, em sẽ bước ra khỏi góc học tập chốc lát để giảm bớt sự căng thẳng. Em sẽ tranh thủ tham khảo ý kiến thầy cô và bạn bè với những bài toán khó chứ không để tự mình xoay xở. Vì sự góp ý của mọi người sẽ giúp mình thông suốt, tiến bộ hơn".

"Quả ngọt" cho nỗ lực của nam sinh Cần Thơ

Chính tinh thần cầu thị và chịu khó, Phú đã lọt vào "mắt xanh" của các thầy cô giáo. Khi còn là học lớp 8, nam sinh này lần đầu đại diện cho Trường THCS Lê Hồng Phong thi chọn học sinh giỏi môn tin học tỉnh Sóc Trăng cũ và xuất sắc giành giải 3. Một năm sau đó ở lớp 9, Phú tiếp tục tái lập thành tích này.

Năm 2024, Phú thi đỗ vào Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai và tiếp tục tạo dấu ấn. Trong hai năm liền lớp 10 và lớp 11, Phú đều đoạt giải nhì tại cuộc thi chọn học sinh giỏi tỉnh Sóc Trăng - nay là TP.Cần Thơ, cho thấy sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của chàng trai này.

Phú chia sẻ rằng sự ôn tập kỹ lưỡng, chăm chỉ luyện đề giúp bản thân quen dần với áp lực thời gian và tâm lý thi cử căng thẳng. Trước ngày thi 1-2 ngày, Phú không nhồi nhét kiến thức mà chủ động "thả lỏng" tinh thần, chỉ xem lướt qua bài vở. Phú bày tỏ: "Mỗi cuộc thi là một thử thách, cố gắng hết sức để vượt qua được chính mình đã là thành công. Một khi bản thân có sự chuẩn bị nghiêm túc, dài hơi thì tự khắc sẽ tự tin, bình tĩnh".

Đặc biệt Phú đã biến những lý thuyết tin học thành một số sản phẩm cụ thể để phục vụ đời sống. Chàng trai này từng "mát tay" tạo ra một chiếc xe tự hành chinh phục giải nhì cuộc thi sáng tạo Robot FPT năm 2024. Mới đây, Phú còn bắt tay cùng một người bạn sáng chế ghế thông minh với khả năng phát hiện té ngã, nhắc lịch uống thuốc và thông báo tình huống khẩn cấp cho người già. Ý tưởng này đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026.

Những thành tích trên là tiền đề để Phú đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho bản thân trong tương lai. Hiện nam sinh này đang tích cực ôn luyện để có thể góp mặt vào đội tuyển thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Xa hơn nữa, Phú đặt quyết tâm sẽ thi đậu vào ngành kỹ thuật phần mềm tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Chia sẻ về học trò, thầy Nguyễn Thanh Phong, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết Phú là một học sinh ngoan hiền, ham học hỏi và có tư duy sáng tạo. Những thành tích mà Phú có được rất xứng đáng với tinh thần chăm chỉ tự học, chịu khó thực hành và theo đuổi ước mơ mỗi ngày. Các thầy cô trong trường còn kỳ vọng Phú sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.