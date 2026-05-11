Giáo dục

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM có tân hiệu trưởng là chuyên gia công nghệ

Mỹ Quyên
11/05/2026 14:24 GMT+7

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM vừa bổ nhiệm tân hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026-2030 đối với PGS-TS Trần Mạnh Hà, một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

PGS-TS Trần Mạnh Hà vừa được Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026-2030.

 PGS-TS Trần Mạnh Hà là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các hướng nghiên cứu gồm mạng máy tính, hệ thống phân tán, khai phá dữ liệu, bảo mật máy tính, chuyển đổi số và quản trị hệ thống.

Bà Phạm Thị Thanh Uyên (phải), Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm cho PGS-TS Trần Mạnh Hà

Ông hoàn thành chương trình kỹ sư công nghệ thông tin tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 1999, chương trình thạc sĩ khoa học máy tính tại ĐH Birmingham, Vương quốc Anh năm 2005, bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học máy tính tại Trường ĐH Jacobs, Đức năm 2009, và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phong học hàm phó giáo sư công nghệ thông tin năm 2016.

Từ năm 2009-2019, PGS-TS Trần Mạnh Hà giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ông từng làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM năm 2022-2023, sau đó giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm kiêm Phó trưởng ban Đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM từ 2023-2026.

PGS-TS Trần Mạnh Hà, tân Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, phát biểu tại lễ bổ nhiệm

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, PGS-TS Trần Mạnh Hà nhận định giáo dục ĐH đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu hội nhập ngày càng trở nên sâu rộng.

"Điều đó đòi hỏi các trường ĐH phải nhanh chóng hoàn thiện để thích ứng với sự thay đổi để khẳng định vai trò kiến tạo tri thức, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển xã hội trong kỷ nguyên mới", PGS-TS Hà chia sẻ.

PGS-TS Hà nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình ông sẽ cùng với tập thể tiếp tục phát triển trường theo định hướng ứng dụng, kết hợp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. "Học không chỉ để làm việc, mà còn để tạo ra sản phẩm ứng dụng, tạo ra việc làm", tân hiệu trưởng cho hay.

Cũng tại buổi lễ, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã có những khoảnh khắc tri ân tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường giai đoạn 2020 – 2026. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn hiện chuyển sang giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng trường.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

