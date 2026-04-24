ĐH Quốc gia TP.HCM bổ sung địa điểm thi đánh giá năng lực đợt 2

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm nay

Chiều 24.4, ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo việc bổ sung địa điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra trong tháng 5.

Theo đó, trước nhu cầu đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 tăng cao, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục ĐH khu vực miền Trung để mở rộng địa điểm tổ chức thi. Giải pháp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đồng thời góp phần giảm áp lực đi lại, đặc biệt đối với thí sinh ở các tỉnh xa.

Theo kế hoạch, đợt 2 kỳ thi bắt đầu đăng ký từ ngày 18.4 đến hết ngày 25.4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24.5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6.6.

Tuy nhiên, ngoài các điểm thi theo kế hoạch trên, nay ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định bổ sung điểm thi tại các địa phương gồm: Đà Nẵng (tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũ), Quảng Ngãi (tại Quảng Ngãi cũ) và Đắk Lắk (tại Phú Yên cũ). Việc mở rộng các điểm thi này giúp thí sinh tại khu vực miền Trung và các tỉnh lân cận có thêm lựa chọn địa điểm dự thi phù hợp, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ĐH Quốc gia HCM đã phối hợp chặt chẽ với các trường ĐH đối tác tại các địa phương nêu trên trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, tổ chức coi thi và đảm bảo an ninh. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ theo đúng quy trình của kỳ thi nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan cho tất cả thí sinh.

Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 đến hết ngày 25.4 theo thông báo trước đó. Đồng thời, thí sinh có thể thực hiện điều chỉnh, thay đổi địa điểm dự thi đến hết ngày 27.4 nhằm phù hợp với nhu cầu và điều kiện di chuyển.

Trước đó, hôm 16.4, ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo về điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của hơn 133.000 thí sinh dự thi. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.



