Trường đại học Quang Trung có tân hiệu trưởng 38 tuổi

Sáng 11.10, Trường đại học Quang Trung (P.Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, trước thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ) tổ chức lễ chào mừng năm học mới và công bố quyết định bổ nhiệm TS Tô Bá Lâm (38 tuổi), Phó hiệu trưởng, giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

TS Tô Bá Lâm (bìa trái) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường đại học Quang Trung ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhân dịp này, 8 đơn vị và doanh nghiệp đã trao tặng học bổng cho sinh viên xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với tổng trị giá 558 triệu đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Hiệu trưởng Tô Bá Lâm cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

TS Tô Bá Lâm bày tỏ kỳ vọng Trường đại học Quang Trung sẽ trở thành "nơi giấc mơ khởi đầu và kiến tạo nền giáo dục trọng trách", góp phần nuôi dưỡng những công dân hội đủ trí – tài – tâm – tầm phụng sự cộng đồng.

TS Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường đại học Quang Trung, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dịp này, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn đã trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cho 4 chương trình đào tạo của trường gồm: Điều dưỡng, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật xây dựng. Trước đó, vào tháng 2.2025, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.