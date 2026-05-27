Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Một cô gái mang tài sản đi bán rồi báo tin giả bị cướp

Trần Ngọc
Trần Ngọc
27/05/2026 16:49 GMT+7

Mang tài sản đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi báo tin giả bị cướp, một phụ nữ ở An Giang bị Công an tỉnh An Giang xử phạt hành chính.

Ngày 27.5, tin từ Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.N.O (19 tuổi, ở xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) số tiền 3,5 triệu đồng do có hành vi cố ý báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Một cô gái mang tài sản đi bán rồi báo tin giả bị cướp- Ảnh 1.

Khu vực cầu Kênh số 5, phường Vĩnh Tế, nơi N.N.O báo tin giả bị 5 người đi trên 3 xe máy chặn đường cướp tài sản

ẢNH: TIẾN TẦM

Theo Công an phường Vĩnh Tế, do cần tiền tiêu xài cá nhân, N.N.O mang xe máy cùng trang sức và điện thoại bán lấy tiền. Sợ gia đình phát hiện la rầy, tối 16.5, chị O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo bị cướp tài sản.

Theo trình báo của O., chiều 16.5, chị bị 4 thanh niên và 1 phụ nữ đi trên 3 xe máy chặn đường tại cầu Kênh số 5 (thuộc khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) đe dọa rồi cướp xe máy, điện thoại, bông tai, dây chuyền vàng 18K và 1,5 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng.

Một cô gái mang tài sản đi bán rồi báo tin giả bị cướp- Ảnh 2.

Công an phường Vĩnh Tế lập biên bản xử phạt hành chính đối với N.N.O do đã báo tin giả bị cướp tài sản

ẢNH: TRẦN NGỌC

Vào cuộc điều tra, xác minh, lực lượng Công an phường Vĩnh Tế nhận thấy dấu vết tại hiện trường và lời khai bị cướp tài sản của chị O. có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp. Sau thời gian đấu tranh, chị O. đã thừa nhận báo tin giả; đồng thời cho biết bản thân mang tài sản đi bán chứ không bị cướp như nội dung trình báo với công an trước đó.

Tin liên quan

An Giang: Nhiều vụ báo tin giả bị trộm, cướp tài sản tiền tỉ

An Giang: Nhiều vụ báo tin giả bị trộm, cướp tài sản tiền tỉ

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang xử lý nhiều trường hợp người dân báo tin giả bị trộm, cướp tài sản nhằm che giấu nợ nần cá nhân hoặc lấy lòng tin trong việc làm ăn.

Khám phá thêm chủ đề

báo tin giả xử phạt hành chính AN GIANG tiêu xài cá nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận