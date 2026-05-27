Một cô gái mang tài sản đi bán rồi báo tin giả bị cướp

Ngày 27.5, tin từ Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.N.O (19 tuổi, ở xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) số tiền 3,5 triệu đồng do có hành vi cố ý báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Khu vực cầu Kênh số 5, phường Vĩnh Tế, nơi N.N.O báo tin giả bị 5 người đi trên 3 xe máy chặn đường cướp tài sản ẢNH: TIẾN TẦM

Theo Công an phường Vĩnh Tế, do cần tiền tiêu xài cá nhân, N.N.O mang xe máy cùng trang sức và điện thoại bán lấy tiền. Sợ gia đình phát hiện la rầy, tối 16.5, chị O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo bị cướp tài sản.

Theo trình báo của O., chiều 16.5, chị bị 4 thanh niên và 1 phụ nữ đi trên 3 xe máy chặn đường tại cầu Kênh số 5 (thuộc khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) đe dọa rồi cướp xe máy, điện thoại, bông tai, dây chuyền vàng 18K và 1,5 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng.

Công an phường Vĩnh Tế lập biên bản xử phạt hành chính đối với N.N.O do đã báo tin giả bị cướp tài sản ẢNH: TRẦN NGỌC

Vào cuộc điều tra, xác minh, lực lượng Công an phường Vĩnh Tế nhận thấy dấu vết tại hiện trường và lời khai bị cướp tài sản của chị O. có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp. Sau thời gian đấu tranh, chị O. đã thừa nhận báo tin giả; đồng thời cho biết bản thân mang tài sản đi bán chứ không bị cướp như nội dung trình báo với công an trước đó.