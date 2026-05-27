Thời sự Pháp luật

Sở Y tế An Giang xử phạt cơ sở nha khoa không phép 234 triệu đồng

Trần Ngọc
27/05/2026 12:03 GMT+7

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang quyết định xử phạt một công ty có cơ sở nha khoa hoạt động tại phường Rạch Giá bị phát hiện nhiều vi phạm.

Ngày 27.5, tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần nha khoa Tuệ Minh  (trụ sở chính tại TP.Hà Nội) tổng số tiền 234 triệu đồng, do cơ sở nha khoa trực thuộc công ty trong quá trình hoạt động tại phường Rạch Giá đã có nhiều vi phạm thuộc lĩnh vực y tế.

Cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Theo quyết định, cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh (đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá - trực thuộc Công ty cổ phần nha khoa Tuệ Minh) có các vi phạm như: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động có biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản về hình thức tổ chức và thời gian hoạt động theo quy định.Căn cứ Nghị định 117 ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang ra quyết xử phạt Công ty cổ phần nha khoa Tuệ Minh số tiền 90 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; Xử phạt 90 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Xử phạt 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và phạt 4 triệu đồng với hành vi vi phạm hoạt động có biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản về hình thức tổ chức và thời gian hoạt động theo quy định.

Ngoài phạt tiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang ký quyết định phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh trong thời hạn từ 18 tháng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Tước giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 1019/AG-GPHĐ cấp ngày 28.10.2025 do Sở Y tế An Giang cấp cho cơ sở 3 tháng kể từ ngày ký; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 001371/BL-CCHN do Sở Y tế Bạc Liêu (cũ) cấp ngày 2.10.2014 cho cơ sở trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký.

Được biết cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh hoạt động trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, cách trụ sở chính của Sở Y tế tỉnh An Giang chỉ khoảng 100 m.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, bán thạch tín dùng trong nha khoa

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) quy mô lớn. Đáng chú ý, loại chất độc cực mạnh này được sản xuất thủ công ngay trong phòng ngủ, bán hơn 3.000 hộp cho nhiều cơ sở nha khoa.

