Án mạng ở Củ Chi khiến 4 người thương vong: Nghi phạm bị bắt tại Tây Ninh

Liên quan vụ án mạng ở xã Củ Chi, đến tối 24.9, lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần khu ki ốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi cũ) giật mình nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh. Khi chạy sang kiểm tra, mọi người phát hiện 4 người trong một gia đình bị thương, nằm gục bên vũng máu. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng, người bị thương được đưa đi cấp cứu. 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường tới bệnh viện. 2 nạn nhân còn lại (người đàn ông và cháu bé) bị thương nặng, hiện đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á tích cực điều trị.

Bước đầu xác định, nghi phạm và vợ đang trong thời gian ly thân. Chiều 24.9, mâu thuẫn gia đình bùng phát đỉnh điểm, người đàn ông này dùng hung khí tấn công liên tiếp các thành viên trong gia đình vợ tại dãy nhà trọ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hậu quả, 2 người tử vong (vợ và chị vợ nghi phạm).

Tiếp nhận tin báo án mạng, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét nóng. Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng phá án đã bắt giữ được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đoàn công tác đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.