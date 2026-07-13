Đồng Nai: Điều tra án mạng khiến 3 người tử vong

Ngày 13.7, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Lộc Ninh, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, L.Q.C (46 tuổi, ở phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai) và chị L.T.T.T (36 tuổi, ở phường Lộc Ninh) có tình cảm với nhau. Do có mâu thuẫn tình cảm, chị L.T.T.T đã bỏ về nhà ba mẹ ruột của mình ở phường Lộc Ninh.

Chiều 12.7, C. về nhà ba mẹ người yêu chơi thì thấy cha người yêu cùng 1 người khác đang nhậu, nên đã cùng ngồi nhậu chung với nhau.

Con đường dẫn vào hiện trường nơi xảy ra vụ việc ẢNH: C.T.V

Đến khoảng 1 giờ sáng 13.7, giữa C. và chị T lại xảy ra mâu thuẫn, C. sau đó đã lấy 1 cái búa đánh vào vùng đầu chị L.T.T.T và bà T.T.T (60 tuổi, mẹ của L.T.T.T), khiến cả 2 bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, C. cũng được phát hiện tử vong trong căn nhà, bên cạnh có 1 đoạn dây điện. Vụ án mạng khiến 3 người tử vong đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.