Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Điều tra án mạng khiến 3 người tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại thành phố Đồng Nai đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Ngày 13.7, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Lộc Ninh, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, L.Q.C (46 tuổi, ở phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai) và chị L.T.T.T (36 tuổi, ở phường Lộc Ninh) có tình cảm với nhau. Do có mâu thuẫn tình cảm, chị L.T.T.T đã bỏ về nhà ba mẹ ruột của mình ở phường Lộc Ninh.

Chiều 12.7, C. về nhà ba mẹ người yêu chơi thì thấy cha người yêu cùng 1 người khác đang nhậu, nên đã cùng ngồi nhậu chung với nhau.

Đồng Nai: Điều tra án mạng khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào hiện trường nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: C.T.V

Đến khoảng 1 giờ sáng 13.7, giữa C. và chị T lại xảy ra mâu thuẫn, C. sau đó đã lấy 1 cái búa đánh vào vùng đầu chị L.T.T.T  và bà T.T.T (60 tuổi, mẹ của L.T.T.T), khiến cả 2 bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, C. cũng được phát hiện tử vong trong căn nhà, bên cạnh có 1 đoạn dây điện. Vụ án mạng khiến 3 người tử vong đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Liên quan thảm án 3 người trong một gia đình tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp nghi phạm Bùi Vũ Khoa, là chồng "hờ'' của nạn nhân P.L.K.

Khám phá thêm chủ đề

án mạng khiến 3 người tử vong thành phố Đồng Nai Điều Tra phường lộc ninh tử vong

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận