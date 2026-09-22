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    Thời sựPháp luật

    Mượn vàng không được, ra tay giết người cướp vàng

    Nam Long
    Nam Long
    Người đàn ông đến nhà người quen mượn vàng bị từ chối đã bất ngờ ra tay sát hại và cướp hết số vàng trên người nạn nhân.

    Ngày 22.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Ngân (61 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

    Mượn vàng không được, quay sang giết người cướp hết vàng của nạn nhân- Ảnh 1.

    Nghi phạm Trần Văn Ngân tại cơ quan công an

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18.9, ông V.M.H (83 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long) đi bán vé số về đến nhà thì phát hiện em gái ruột là bà V.T.K.Đ (70 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) nằm chết trong phòng ngủ, một số nữ trang trên người bà Đ. bị mất. Sự việc được trình báo đến Công an xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an xã Phú Phụng xác minh, làm rõ, xác định nghi phạm Ngân là hàng xóm của nạn nhân, thường lui tới giúp bà Đ. xịt thuốc cho vườn trái cây, nên mời làm việc.

    Tại cơ quan công an, ban đầu Ngân quanh co trốn tránh. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Ngân đã cúi đầu thừa nhận. Ngân khai nhận vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18.9, Ngân đến nhà bà Đ. để hỏi mượn 2 chỉ vàng. Bà Đ. nói không có vàng cho mượn nên Ngân đi bộ đến vườn sầu riêng phía sau nhà bà Đ. ngồi đợi.

    Đến khoảng hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy ông H. rời khỏi nhà đi bán vé số, Ngân quay lại nhà bóp cổ bà Đ. bất tỉnh, rồi tháo lấy sợi dây chuyền vàng 18K. Sau đó, Ngân đặt bà Đ. trên giường như tư thế nằm ngủ. Ngân tiếp tục dùng kéo cắt lấy 3 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 24K của bà Đ. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    Sáng 19.9, Ngân đi đến phường Trà Vinh bán toàn bộ số vàng, chiếm đoạt số tiền hơn 180 triệu đồng.

    Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

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