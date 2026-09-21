Vĩnh Long: Xác minh nhóm học sinh đánh hội đồng bạn trước cổng trường

Ngày 21.9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an phường Long Đức đang phối hợp xác minh xử lý vụ việc nhóm học sinh lớp 9 đánh hội đồng học sinh lớp 8 ngay tại cổng trường.

Theo đó, ngày 19.9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an đã phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội Facebook "DV Đi Chợ Thuê " và "Tuyền nè" đăng tải nội dung liên quan đến vụ đánh nhau của nhóm học sinh tại Trường THCS Trần Phú (gần cầu Sóc Ruộng, khóm Sa Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) nên vào cuộc xác minh.

Trường THCS Trần Phú nơi xảy ra sự việc Ảnh: nam long

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Long Đức, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19.9, tại cổng Trường THCS Trần Phú xảy ra vụ việc học sinh đánh nhau do phát sinh mâu thuẫn. Lúc này, nhóm 4 người gồm P.H.T (14 tuổi, học sinh lớp 9/1); V.N.N (14 tuổi, học sinh lớp 9/5); T.T.T (14 tuổi, học sinh lớp 9/2), cùng là học sinh Trường THCS Trần Phú và T.B.K (đã nghỉ học) dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh vào người em H.H T (13 tuổi, học sinh lớp 8/4 cùng trường) gây thương tích nhẹ. Hiện H.H.T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan công an đã phối hợp Ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú mời phụ huynh và các học sinh và những người có liên quan làm việc để xử lý theo quy định. Cơ quan công an cũng đã làm rõ 2 chủ tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung vụ việc là anh H.C.T (42 tuổi, ngụ khóm Long Đại, phường Long Đức) và chị H.T.N.T (30 tuổi, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh, mẹ ruột của em H.H.T). Chị T. cho biết, mục đích đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin để cơ quan chức năng vào cuộc, còn anh H.C.T cho rằng, lý do chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội là vì bức xúc khi chứng kiến vụ việc. Sau khi làm việc với cơ quan công an, cả 2 người này đã đã tự nguyện tháo gỡ bài đăng, cam kết không tái phạm.