Giáo dục

Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, ép quỳ gối xin lỗi giữa đường

Hữu Tú
19/05/2026 18:25 GMT+7

Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quang Diệu (Đắk Lắk) sẽ phối hợp với cơ quan công an để bảo vệ quyền lợi cho nữ sinh lớp 6 của nhà trường bị đánh hội đồng, ép quỳ gối xin lỗi, lau chân cho người khác giữa đường.

Ngày 19.5, một lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Tân An, Đắk Lắk) cho biết, nhà trường đã nắm bắt vụ việc em H.A.V (học sinh lớp 6) bị một nhóm đánh hội đồng và có hành vi làm nhục giữa đám đông.

Vị lãnh đạo này cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh. Đồng thời, nhà trường lập biên bản để phục vụ quá trình xác minh, xử lý.

Qua xác minh bước đầu, người đánh em H.A.V là 2 bạn nữ đã từng học tại một trường THPT trên địa bàn phường. Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an nhằm bảo vệ quyền lợi, tâm lý cho học sinh và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng, ép quỳ gối xin lỗi giữa đường

Theo phụ huynh của em V., vụ việc xảy ra vào ngày 17.5 tại khu vực gần Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An). Thời điểm này, em V. sang nhà bạn chơi thì nhận được tin nhắn từ 2 nữ sinh khác hẹn gặp để "nói chuyện".

Sau đó, em V. cùng bạn đến điểm hẹn, cả nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên nam nữ đã đứng chờ sẵn. Lúc này, nhóm thanh thiếu niên thu điện thoại, rút chìa khóa xe của em V. rồi để 2 nữ sinh khoảng 16 tuổi lao vào đánh hội đồng.

Đáng chú ý, V. không chỉ bị hành hung mà còn bị ép quỳ gối giữa đường để xin lỗi và bị bắt lau chân cho một nữ sinh khác rồi bò dưới đất trước sự chứng kiến của nhiều người. Toàn bộ sự việc được nhóm này dùng điện thoại ghi lại clip.

Sau đó, một người quen gọi điện báo tin V. gặp chuyện nên phụ huynh đi tìm con và đưa cháu đến bệnh viện thăm khám.

Theo phụ huynh, thời điểm nhập viện, V. bị xây xước ở tay, chân và đau vùng đầu sau khi bị đánh. Hiện em V. vẫn đau đầu, một bên tai nghe chưa rõ. Bác sĩ đã cho em V. về nhà nghỉ ngơi, theo dõi thêm, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ phải nhập viện.

Phụ huynh bày tỏ sự bức xúc khi xem lại clip ghi cảnh V. bị hành hung và làm nhục giữa đường. Hình ảnh V. bị đánh đập, ép quỳ gối, lau chân cho người khác khiến cả gia đình phẫn nộ nên đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Xử lý nghiêm vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trước cổng trường

Chính quyền xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) đã họp khẩn, chỉ đạo điều tra, xử lý vụ nữ sinh bị đánh hội đồng trước cổng trường gây bức xúc dư luận, đồng thời tập trung hỗ trợ tâm lý cho nữ sinh.

