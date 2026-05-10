Giáo dục

Một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại Quảng Trị

Bá Cường
10/05/2026 11:45 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang làm rõ, xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Ngày 10.5, thông tin từ UBND xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang xác minh, làm rõ các học sinh trên địa bàn có liên quan về vụ việc đánh đập một nữ sinh lớp 7 ở xã khác.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm khoảng 4 - 5 học sinh tụ tập trên một khu đất trống tại tỉnh Quảng Trị, sau đó lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và giật tóc khiến một học sinh bị đánh phải nhập viện sau đó.

Làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Nữ sinh bị nhiều người đánh đập hội đồng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, UBND xã Diên Sanh cho biết trong nhóm học sinh tham gia vụ việc, có một học sinh học lớp 8 của Trường tiểu học và THCS Bùi Dục Tài.

"Nhà trường đã báo cáo với UBND xã về vụ việc. Nhóm học sinh này ở 2 trường học thuộc xã Diên Sanh và Vĩnh Định. Hiệu trưởng của 2 trường nắm thông tin vào tối qua nên có thể vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua. Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường làm rõ và có báo cáo cụ thể", đại diện lãnh đạo UBND xã Diên Sanh nói.

Nữ sinh bị đánh học lớp 7 tại Trường tiểu học và THCS Hải Ba (xã Vĩnh Định).

Ông Hoàng Anh Chung, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Bùi Dục Tài, cho biết sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã làm việc với phụ huynh của các học sinh liên quan. Sáng nay 10.5, học sinh tham gia đánh hội đồng đã cùng gia đình vào bệnh viện thăm hỏi nữ sinh bị đánh.

Với học sinh bị đánh, nhà trường đã làm việc với gia đình để nắm tình hình sức khỏe, tâm lý của nữ sinh và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ, xử lý vụ việc.

Quảng Bình: Điều tra vụ việc nữ sinh bị đánh đập, lột áo

Công an H.Quảng Trạch (Quảng Bình) vào cuộc điều tra vụ việc một nữ sinh bị đánh đập, lột áo.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
