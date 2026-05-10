Nữ sinh học bằng đam mê đạt giải nhì Olympic môn sử

Lưu Hoàng Trúc Quỳnh, lớp 12A9 Trường THPT Nguyễn Du (P.Hòa Hưng, TP.HCM), có thành tích học tập đáng nể. Năm học 2024 - 2025, Quỳnh là học sinh xuất sắc nhất khối 11. Không những vậy, em còn đạt 2 giải nhì môn sử Olympic TP.HCM dành cho học sinh THPT năm học 2024 - 2025 và kỳ thi chọn học sinh giỏi TP.HCM dành cho học sinh THPT năm học 2025 - 2026.

Quỳnh đạt giải nhì môn lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi TP.HCM năm học 2025 - 2026 ẢNH: NVCC

Học sử không chỉ để thi tốt nghiệp mà Quỳnh còn có một tình yêu đặc biệt với môn này, vì qua những sự kiện và trận đánh oanh liệt của cha ông, em càng yêu thêm đất nước, con người VN. Tình yêu ấy đã trở thành động lực để Quỳnh gắn bó với đội tuyển sử suốt từ đầu cấp cho đến lớp 12.

Quỳnh cho hay hành trình theo đuổi môn sử không hề dễ dàng, vì khối lượng kiến thức dày đặc, đòi hỏi khả năng ghi nhớ và hệ thống hóa cao. Lịch sử yêu cầu người học phải hiểu và nắm chắc các sự kiện, bối cảnh. Bên cạnh việc học, em còn đảm nhận vai trò Phó bí thư Đoàn trường năm lớp 11, nên việc cân bằng giữa học, ôn đội tuyển và hoạt động phong trào khiến áp lực tăng lên đáng kể.

Chia sẻ về phương pháp học, Quỳnh cho rằng điều quan trọng nhất là phải biết chắt lọc thông tin và sắp xếp kiến thức một cách logic. Trong sách giáo khoa, kiến thức thường khá dàn trải, Quỳnh tóm tắt các ý chính, gạch đầu dòng theo trình tự để dễ nhớ. Khi hiểu được bản chất vấn đề thì việc ghi nhớ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thay vì sử dụng sơ đồ như nhiều bạn, em chọn cách học theo dòng chảy sự kiện, từ trên xuống dưới, giúp hình thành mạch tư duy rõ ràng. Sau khi học xong một chương, Quỳnh thường ôn lại các chương trước để củng cố kiến thức, giúp ghi nhớ lâu dài.

Khác với nhiều thí sinh thường lo lắng trước mỗi kỳ thi, Quỳnh cho biết mình hiếm khi rơi vào trạng thái căng thẳng; bí quyết nằm ở việc xây dựng chiến thuật tâm lý riêng. "Đó là em luôn cố gắng giữ sự tự tin bên ngoài, còn những lo lắng thì để trong lòng vì mình tự tin thôi là đã chiến thắng một phần rồi", Quỳnh nói.

Thầy Trần Ka Ni, giáo viên môn lịch sử Trường THPT Nguyễn Du, trực tiếp bồi dưỡng Trúc Quỳnh, cho biết Quỳnh là học sinh có tư duy rất tốt, khả năng làm bài và trình bày khoa học, rõ ràng. Đặc biệt, trong giai đoạn ôn luyện nước rút trước kỳ thi, Quỳnh thể hiện sự nỗ lực đáng khâm phục khi thường xuyên ở lại trường đến 20 giờ để học tập, duy trì cường độ này liên tục trong khoảng 10 ngày. "Kết quả đạt được của Quỳnh không phải là điều bất ngờ, bởi năng lực và sự cố gắng của em đã cho thấy tiềm năng đạt giải từ trước đó", thầy Ka Ni nói.

Nói về người bạn thân cùng lớp, Dương Quỳnh Hương cho biết Quỳnh là một người toàn năng, gần như "việc gì cũng làm được" và rất năng động. Ngoài chăm chỉ, Quỳnh có những phương pháp học rất hiệu quả. Không những thế, Hương còn ấn tượng với kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm của Quỳnh.