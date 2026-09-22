Án tử hình cho thầy lang giết người tình, phân xác phi tang

Ngày 22.9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhã (52 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) mức án tử hình do giết người tình, phân xác và cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thành Nhã tại phiên xét xử sơ thẩm ẢNH: B.B

Theo cáo trạng, Nhã hành nghề chữa bệnh tại xã Khánh Hưng. Cuối năm 2024, bà Đ. bị đau xương khớp nên tìm đến Nhã điều trị. Hai người thường xuyên liên lạc rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó, họ thuê trọ sống chung như vợ chồng tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Giữa năm 2025, Nhã phát hiện bà Đ. hay liên lạc với người đàn ông khác. Từ đó, Nhã ghen tuông, hai bên thường xuyên mâu thuẫn.

Tối 29.8.2025, Nhã tiếp tục phát hiện bà Đ. liên lạc với người đàn ông khác. Hai bên cự cãi, rồi xô xát. Trong lúc xô xát, bà Đ. cầm dao chém Nhã. Nhã dùng đoạn gỗ đánh nhiều cái vào đầu bà Đ. Nạn nhân ngã xuống nền gạch, tử vong tại phòng trọ.

Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, Nhã đưa thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh phân xác. Bị cáo cho các phần thi thể vào bao ni lông và ba lô. Gần 6 giờ sáng cùng ngày, Nhã mang đi phi tang. Địa điểm là bờ kênh và rừng tràm tại xã biên giới Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Nơi này cách phòng trọ hơn 70 km.

Bị cáo bị tuyên án tử hình do phạm tội giết người tình, cướp tài sản ẢNH: B.B

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 31.8.2025, Nhã quay lại phòng trọ. Bị cáo lấy xe máy của bà Đ. đem cầm cố được 4,5 triệu đồng. Nhã còn thu dọn hiện trường, gom quần áo, vật dụng. Sau đó, bị cáo báo chủ nhà trọ trả phòng rồi về nhà ở xã Khánh Hưng.

Sáng 6.9.2025, do ân hận, Nhã đến nhà em gái kể lại sự việc. Được em gái và cậu ruột động viên, Nhã đến Công an xã Khánh Hưng đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm; thủ đoạn hung hãn, xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm. Theo tòa, bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội.

Từ đó, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nhã tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Tòa cũng buộc Nhã bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 400 triệu đồng.