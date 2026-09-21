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    Thời sựPháp luật

    Điều tra nghi án cụ ông 70 tuổi bị giết, cướp tài sản

    Nam Long
    Nam Long
    Cụ ông 70 tuổi ở Vĩnh Long được phát hiện tử vong trong nhà, trên cổ có vết thương, số kim loại vàng mà nạn nhân hay đeo cũng 'biến mất'. Công an đang điều tra nghi án giết người, cướp tài sản.

    Ngày 21.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra nghi án giết người, cướp tài sản vừa xảy trên địa bàn.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18.9 người dân tại ấp Hòa Thuận, xã Phú Phụng (Vĩnh Long) phát hiện ông V.T.K.Đ (70 tuổi, ngụ địa chỉ trên) tử vong trong phòng tại nhà riêng nên trình báo cơ quan công an.

    Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Phú Phụng triển khai lực lượng khẩn trương đến hiện trường tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh.

    Bước đầu phát hiện trên cổ ông Đ. có vết thương, đồng thời số trang sức bằng kim loại màu vàng thường ngày nạn nhân mang theo bên người đã bị mất.

    Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nghi phạm là hàng xóm của nạn nhân đã bị lực lượng công an bắt giữ phục vụ công tác điều tra.

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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