Giết người vì hận thù, hai dì cháu bị phạt 47 năm tù

Ngày 26.9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hoa (32 tuổi, ở xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) 27 năm tù về các tội "giết người", "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "hủy hoại tài sản"; bị cáo Nguyễn Văn Luân (22 tuổi, ở cùng địa phương) lãnh 20 năm tù về tội "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hai bị cáo Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Văn Luân cùng phạm tội giết người ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, do tức giận trong quan hệ xã hội với ông T.Đ.P (48 tuổi, ở xã Phú Hòa, tỉnh An Giang), khoảng 23 giờ ngày 14.5.2025, Hoa nhớ đến những lần bị ông P. cưỡng bức quan hệ tình dục nên nảy sinh ý định giết ông để trả thù.

Để thực hiện, Hoa chạy xe máy từ nhà ông P. về nhà gặp Luân (cháu ruột, gọi Hoa là dì) rủ Luân lấy 1 con dao, Hoa cũng lấy 2 con dao và 1 bình xịt hơi cay, rồi chở Luân quay lại giết ông P. Luân đồng ý.

Đến nơi, Hoa cầm dao đi vào phòng ngủ của ông P. Lợi dụng lúc ông đang nằm ngủ, Hoa chém liên tục vào người ông P. làm rơi lưỡi dao ra ngoài. Hoa tiếp tục lấy bình xịt hơi cay và con dao còn lại, còn Luân cầm dao mang theo chờ sẵn, cùng xông vào xịt hơi cay và chém liên tục nhiều nhát vào người ông P. đến khi nạn nhân không còn cử động thì cả hai mới dừng lại.

Để tránh bị phát hiện, Hoa bẻ gãy 2 camera trong nhà ông P. và lấy điện thoại của nạn nhân ném xuống sông trước nhà. Trên đường rời khỏi hiện trường, Hoa và Luân ném bỏ hung khí xuống sông, rồi về nhà ngủ.

Sau đó 4 ngày, người thân phát hiện ông P. chết trong phòng ngủ nên trình báo công an. Sau khi biết sự việc bị phát hiện, Hoa, Luân đến Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận về hành vi giết người.