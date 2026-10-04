Điều tra vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở Gia Lai

Ngày 4.10, UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận các cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cô gái bị đâm tử vong tại một nhà trọ, xảy ra vào tối 3.10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 3.10, Trần Minh Hiểu (38 tuổi, ở thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn) đến một nhà trọ trên đường Lê Lợi, thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn để nói chuyện với chị N.T.B.D (27 tuổi, ở thôn Hà Lòng, xã Kdang, Gia Lai).

Người dân tập trung quanh hiện trường vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở xã Tây Sơn (Gia Lai) ẢNH: NGHĨA TRẦN

Tại đây, Hiểu phát hiện chị D. đang ở trong phòng trọ cùng anh Đ.T.S (31 tuổi, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, Gia Lai). Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sau khi rời nhà trọ, Hiểu về nhà lấy dao rồi quay lại phòng trọ. Tại đây, Hiểu đâm chị D. và anh S.

Sau khi gây án, Hiểu đến Công an xã Tây Sơn đầu thú.

Chị D. và anh S. được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong. Anh S. hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở xã Tây Sơn.