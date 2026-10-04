    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Điều tra vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở Gia Lai

    Đức Nhật
    Đức Nhật

    Công an Gia Lai đang điều tra vụ cô gái bị đâm tử vong tại một nhà trọ ở xã Tây Sơn sau mâu thuẫn. Nghi phạm còn đâm một người đàn ông khác rồi đến công an đầu thú.

    Ngày 4.10, UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận các cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cô gái bị đâm tử vong tại một nhà trọ, xảy ra vào tối 3.10.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 3.10, Trần Minh Hiểu (38 tuổi, ở thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn) đến một nhà trọ trên đường Lê Lợi, thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn để nói chuyện với chị N.T.B.D (27 tuổi, ở thôn Hà Lòng, xã Kdang, Gia Lai).

    Điều tra vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở Gia Lai- Ảnh 1.

    Người dân tập trung quanh hiện trường vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở xã Tây Sơn (Gia Lai)

    ẢNH: NGHĨA TRẦN

    Tại đây, Hiểu phát hiện chị D. đang ở trong phòng trọ cùng anh Đ.T.S (31 tuổi, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, Gia Lai). Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

    Theo kết quả xác minh ban đầu, sau khi rời nhà trọ, Hiểu về nhà lấy dao rồi quay lại phòng trọ. Tại đây, Hiểu đâm chị D. và anh S.

    Sau khi gây án, Hiểu đến Công an xã Tây Sơn đầu thú.

    Chị D. và anh S. được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong. Anh S. hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

    Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở xã Tây Sơn.

    Tin liên quan

    Điều tra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại khu nhà trọ

    Điều tra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại khu nhà trọ

    Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại khu vực nhà trọ trên địa bàn phường Bình Tân.

    Khám phá thêm chủ đề

    cô gái bị đâm tử vong Giết người giết người vì ghen tuông Gia Lai Công an xã Tây Sơn cô gái bị đâm trong phòng trọ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận