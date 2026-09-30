Gia Lai chi hơn 50 tỉ đồng hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Ngày 30.10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 6, thông qua 20 tờ trình, nghị quyết, trong đó có nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại.

Theo nội dung nghị quyết, trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và kiện toàn đội ngũ, khoảng 1.820 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ, không đáp ứng yêu cầu công việc mới hoặc không thể bố trí giữ chức danh khác tại thôn, tổ dân phố mới.

Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai biểu quyết thông qua các nghị quyết ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, những trường hợp này hiện chưa thuộc đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế, đồng thời chưa có quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ khi nghỉ việc do tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để tỉnh Gia Lai thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho những người đã có quá trình tham gia, đóng góp cho hoạt động của hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư ở cơ sở.

Theo nghị quyết, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác. Cụ thể, cứ mỗi năm công tác, người nghỉ việc được hỗ trợ bằng 0,7 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Đối với người hoạt động không chuyên trách không thuộc nhóm đối tượng trên nhưng đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, mức hỗ trợ một lần là 10 triệu đồng/người.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách là hơn 50 tỉ đồng, từ ngân sách địa phương.

Trong đó, kinh phí hỗ trợ theo thời gian công tác dự kiến hơn 47,9 tỉ đồng, áp dụng đối với 1.607 người. Cụ thể, có 455 người có thời gian công tác bình quân 5 năm, kinh phí hỗ trợ hơn 5,85 tỉ đồng; 182 người có thời gian công tác bình quân 10 năm, kinh phí hơn 4,68 tỉ đồng; 970 người có thời gian công tác bình quân 15 năm, kinh phí hơn 37,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, 213 người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động được hỗ trợ 10 triệu đồng/người, với tổng kinh phí 2,13 tỉ đồng.

Chính sách được kỳ vọng góp phần bảo đảm quyền lợi cho người nghỉ việc, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp, kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.