TP.HCM: Tri ân những người hoạt động không chuyên trách ở ấp

Ngày 17.7, xã Đất Đỏ (TP.HCM) tổ chức hội nghị tri ân người hoạt động không chuyên trách ở ấp, người tham gia hoạt động ở ấp và tổ trưởng, tổ phó các tổ dân cư dưới ấp tại địa bàn xã.

Bà Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Đỏ phát biểu tri ân những người hoạt động không chuyên trách ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Đỏ khẳng định đội ngũ tham gia hoạt động ở ấp cùng các tổ trưởng, tổ phó các tổ dân cư dưới ấp là lực lượng gần dân nhất, luôn giữ vai trò cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

"Trong suốt thời gian qua, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gắn bó với cơ sở, người hoạt động không chuyên trách ở ấp đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", bà Hồng cho hay.

Theo bà Hồng, đội ngũ tham gia hoạt động ở ấp cùng các tổ trưởng, tổ phó các tổ dân cư dưới ấp là những người đầu tiên mang chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân; người trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng; vận động từng hộ dân thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Có những công việc tuy bình dị nhưng đòi hỏi sự bền bỉ, tận tâm, từ việc đến từng nhà tuyên truyền trong những ngày mưa gió đến những cuộc điện thoại lúc nửa đêm để xử lý các vụ việc phát sinh trong khu dân cư.

Xã Đất Đỏ tặng giấy khen cho những người hoạt động không chuyên trách ẢNH: NGUYỄN LONG

"Nhiều người đã gắn bó với công việc này 10 năm, 20 năm, thậm chí dành gần cả cuộc đời cho công tác ở khu dân cư. Điều giữ họ ở lại không phải vì chế độ, chính sách phụ cấp mà chính là tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương và sự tin tưởng của nhân dân", bà Hồng nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đất Đỏ, bà Hồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Không còn đảm nhiệm chức vụ vẫn tiếp tục đồng hành cùng địa phương

Tại hội nghị, ông Trần Văn Niên, Trưởng ấp Thanh Long, đại diện người hoạt động không chuyên trách ở ấp thôi công tác, chia sẻ đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổ trưởng Tổ dân cư số 3, ấp Thanh Long bày tỏ niềm vinh dự khi nhiều năm được gắn bó với bà con trong tổ dân cư ẢNH: NGUYỄN LONG

Với cá nhân ông, gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Thanh Long là quãng thời gian đầy ý nghĩa và tự hào khi được phục vụ nhân dân.

Dù không còn đảm nhiệm chức vụ, ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, gần gũi với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đại diện đội ngũ tổ trưởng, tổ phó các tổ dân cư, bà Nguyễn Thị Hoa, Tổ trưởng Tổ dân cư số 3, ấp Thanh Long, bày tỏ niềm vinh dự khi nhiều năm được gắn bó với bà con trong tổ dân cư.

Dù mô hình tổ dân cư kết thúc hoạt động theo chủ trương mới, bà Hoa cho biết vẫn sẵn sàng hỗ trợ địa phương bất cứ khi nào cần thiết.

Ông Trần Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ nhấn mạnh việc kết thúc một số chức danh theo yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với việc kết thúc sự cống hiến.

Uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người hoạt động không chuyên trách ở ấp, người tham gia hoạt động ở ấp và tổ trưởng, tổ phó các tổ dân cư dưới ấp vẫn luôn là nguồn lực quý báu đối với địa phương.