Xã Đất Đỏ, quê hương anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, lên phường

Lợi thế vị trí - chìa khóa mở ra không gian phát triển

Việc thành lập phường Đất Đỏ được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên gần 28 km² và quy mô dân số hiện hữu hơn 45.300 người, trong đó tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 58%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt hơn 70%.

Một trong những lợi thế nổi bật của xã Đất Đỏ (TP.HCM) là vị trí chiến lược trong mạng lưới kết nối vùng. Địa phương nằm trên các trục giao thông huyết mạch gồm quốc lộ 55, các tuyến tỉnh lộ 52, 997 và 765, kết nối thuận lợi với Phước Hải, Long Hải, Long Điền, Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu và các khu vực lân cận.

Quốc lộ 55 giao nhau với đường 765 tại vòng xoay Đất Đỏ ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong tương lai, khi các tuyến giao thông liên vùng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, đặc biệt kết nối với cao tốc đô thị Hồ Tràm - Long Thành, lợi thế này sẽ càng được phát huy mạnh mẽ.

Hệ thống giao thông không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao giá trị quỹ đất, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch.

Song song đó, Đất Đỏ còn sở hữu dư địa phát triển lớn với quỹ đất thuận lợi cho quy hoạch các khu đô thị mới, khu thương mại - dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và các không gian du lịch sinh thái.

Những năm gần đây, Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đã trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư. Hiện khu công nghiệp này đã thu hút 60 nhà đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 71%, trong đó hàng chục doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, Cụm công nghiệp Đất Đỏ (Phước Long Thọ) quy mô 32 ha cũng đã được đưa vào danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, mở thêm dư địa phát triển công nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, mạng lưới chợ, cửa hàng và các cơ sở kinh doanh phát triển khá đồng bộ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giao thương của người dân. Các loại hình thương mại điện tử, dịch vụ logistics từng bước hình thành, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trong khi đó, tiềm năng du lịch cũng đang dần được khai thác hiệu quả thông qua các homestay, điểm du lịch cộng đồng, cùng định hướng phát triển các tuyến du lịch gắn với di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan sinh thái.

Theo định hướng sau khi thành lập phường, Đất Đỏ sẽ phát triển chợ Đất Đỏ thành chợ du lịch, kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, tổ chức các phiên chợ quê, tạo điểm nhấn văn hóa và thu hút du khách.

Không chạy theo đô thị hóa bằng mọi giá

Việc chuyển từ mô hình xã sang phường không chỉ mang ý nghĩa về mặt hành chính mà còn tạo cơ sở để nâng cao hiệu lực quản lý đô thị.

Chợ Đất Đỏ ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau khi thành lập phường, công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, dân cư, trật tự đô thị sẽ được thực hiện theo mô hình chính quyền đô thị chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Đồng thời, cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng sẽ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Địa phương cũng định hướng xây dựng chính quyền số, triển khai các mô hình như "Bình dân học vụ số", tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành nền quản trị đô thị thông minh.

Ông Trần Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ, cho biết việc thành lập phường là bước đi phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương.

"Đất Đỏ đã hội tụ đầy đủ các điều kiện về dân số, hạ tầng, cơ cấu kinh tế và tốc độ đô thị hóa để chuyển sang mô hình chính quyền đô thị. Khi trở thành phường, chúng tôi sẽ có điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp theo hướng bền vững. Mục tiêu cao nhất vẫn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại", ông Huyền nói.

Công viên Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ ẢNH: NGUYỄN LONG

Đất Đỏ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - người con gái đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chạy theo đô thị hóa bằng mọi giá, định hướng phát triển của Đất Đỏ đặt mục tiêu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử.

Các công trình như Nhà lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu, đình - chùa Thạnh Mỹ, hầm bí mật Nguyễn Thị Đẹp, dốc Cây Cám... sẽ tiếp tục được bảo tồn, kết nối thành các không gian văn hóa đặc trưng trong cấu trúc đô thị mới.

Đồng thời, địa phương ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; tăng cường đầu tư hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, chiếu sáng và các không gian công cộng nhằm xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Bà Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ, khẳng định việc thành lập phường là cơ hội để địa phương phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nhưng vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống.

"Đảng bộ xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chúng tôi hướng đến xây dựng phường Đất Đỏ trở thành đô thị xanh, hiện đại, văn minh, có bản sắc riêng; trong đó người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển", bà Hồng cho biết.

Hướng tới đô thị động lực của khu vực

Theo định hướng phát triển, sau khi thành lập, phường Đất Đỏ sẽ từng bước trở thành đô thị dịch vụ - thương mại; là điểm trung chuyển kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các đô thị du lịch ven biển Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm và Bình Châu.

Đường 765 đi qua địa bàn xã Đất Đỏ kết nối với các đô thị du lịch ven biển Phước Hải, Hồ Tràm ẢNH: NGUYỄN LONG

Cùng với việc phát triển các khu chức năng mới, các khu đô thị, khu thương mại, công nghiệp, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao, Đất Đỏ được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Sự chuyển mình từ xã lên phường vì thế không chỉ đánh dấu bước phát triển của riêng Đất Đỏ mà còn mở ra một giai đoạn mới, trong đó địa phương sẽ phát huy mạnh mẽ lợi thế về vị trí, hạ tầng, nguồn lực và truyền thống để kiến tạo một đô thị hiện đại, đáng sống, góp phần cùng TP.HCM xây dựng một không gian phát triển năng động, bền vững trong những năm tới.