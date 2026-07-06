TP.HCM thành lập 29 phường: Bắc Tân Uyên khát vọng đô thị phồn vinh

Xã Bắc Tân Uyên là một trong những xã trọng điểm của TP.HCM với sự kế thừa của trung tâm huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương trước đây), đồng thời cũng là địa phương đang được phát triển mạnh về hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị.

Nằm trong số 29 xã của TP.HCM hội tụ đủ các tiêu chí thành lập phường, Bắc Tân Uyên hiện đang nắm giữ nhiều lợi thế để mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, sinh thái và công nghiệp.

Trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khát vọng lớn nhất của xã Bắc Tân Uyên (TP.HCM) khi lên phường là xây dựng một đô thị đáng sống, đáng đầu tư và đáng nhớ với phương châm là "nơi muốn đến, đến không muốn rời và đi luôn luyến nhớ".

Xác định vị trí chiến lược, động lực tăng trưởng mới

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, cho biết trong đề án thành lập phường, địa phương này đã xác định 3 nhóm nội dung cốt lõi với 9 lĩnh vực đột phá chiến lược để phát triển Bắc Tân Uyên hội tụ đầy đủ sự phồn vinh kinh tế, hạ tầng hiện đại, môi trường sinh thái an lành và con người thân thiện, nghĩa tình.

"Việc thành lập phường là điểm khởi đầu của một hành trình mới, Bắc Tân Uyên sẽ phát triển bằng khát vọng lớn, tư duy mới, động lực mới và niềm tin vào tương lai, để xứng đáng trở thành một trong những đô thị đáng sống của TP.HCM. Người dân sẽ có công việc ổn định, có thu nhập tốt, có chỗ ở tốt, thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường sống văn minh, hiện đại" Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên

Cụ thể, nhóm nội dung thứ nhất là tầm nhìn và định vị không gian đô thị của Bắc Tân Uyên kỳ vọng sẽ xác lập vị thế vững chắc là cửa ngõ chiến lược phía đông bắc TP.HCM đóng vai trò cực tăng trưởng mới, đầu mối kết nối liên vùng và trung tâm phát triển của tiểu vùng.

Một góc khu công nghiệp Đất Cuốc thuộc địa bàn xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để thực hiện nội dung này, ông Nguyễn Văn Thuận cho rằng việc quy hoạch Bắc Tân Uyên phải đi trước một bước để kiến tạo cấu trúc đô thị bền vững, đa trung tâm, sở hữu dư địa phát triển lâu dài, dành không gian cho thế hệ tương lai và bảo đảm cân bằng giữa tăng trưởng với bảo vệ môi trường, giữa hiện đại hóa với gìn giữ bản sắc văn hóa.

Đô thị thị trấn Tân Thành trước đây nay là trung tâm của xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong đó, nội dung trọng tâm là tận dụng quỹ đất nông nghiệp dự trữ lớn (chiếm 81,64% diện tích tự nhiên) làm "dải xanh cảnh quan" chiến lược, tránh hệ lụy đô thị hóa tự phát. Lập quy hoạch phân khu và chi tiết để tổ chức không gian bổ trợ chặt chẽ: lõi hành chính Tân Thành, công nghiệp Đất Cuốc, đô thị sinh thái Tân Định.

Động lực phát triển kinh tế mũi nhọn

Ở nhóm nội dung thứ hai, xã Bắc Tân Uyên kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại và đối nội đồng bộ, hiện đại vì giao thông chính là chìa khóa tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển logistics, thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Đường HL.411 đi qua khu công nghiệp ở xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Thuận, cho rằng nội dung này sẽ tập trung vào việc phối hợp triển khai các trục đường huyết mạch như đường Vành đai 4 TP.HCM, Vành đai 5, quốc lộ 13C, quốc lộ 56B, tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và đường ĐT.746.

Về phát triển đô thị đại học, sinh thái, ông Thuận cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng hình thành một đô thị vệ tinh năng động, một không gian sống chất lượng cao kết hợp hài hòa giữa môi trường tri thức sáng tạo và cảnh quan sinh thái lành mạnh nhằm thu hút chuyên gia, trí thức và lao động chất lượng cao".

Hồ Đá Bàn nơi được kỳ vọng sẽ phát triển các khu đô thị sinh thái ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để thực hiện, Bắc Tân Uyên đang thúc đẩy dự án khu đô thị đại học Bắc Tân Uyên quy mô 500,7 ha nhằm thu hút các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là đô thị sinh thái sẽ khai thác tối đa lợi thế cảnh quan hồ Đá Bàn, lưu vực sông Bé để phát triển các khu đô thị vườn, công viên ven sông gắn với mục tiêu NetZero của TP.HCM giai đoạn năm 2026 - 2040.