Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành: Lãnh đạo TP.HCM ra 'tối hậu thư'

Chiều 3.7, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp với các phường Bình Dương, Bình Cơ, Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp và các xã Phước Hòa, An Long về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và thi công dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) kiểm tra thực địa cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND xã Phước Hòa báo cáo dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành đi qua địa bàn xã dài 5,81km, có tổng cộng 348 trường hợp bị ảnh hưởng với diện tích trên 50 ha.

Về công tác chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, lãnh đạo xã Phước Hòa cho biết đã có quyết định chi trả tiền cho 301 cá nhân và tổ chức, đạt 83% so với tổng số tiền phê duyệt.

Lãnh đạo các xã, phường tham dự cuộc họp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, lãnh đạo xã Phước Hòa cho biết hiện nay có hàng chục hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công dự án nhưng chưa được nhận tiền bồi thường.

"Địa phương chúng tôi rất mong UBND TP.HCM chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn liên quan khẩn trương bố trí nguồn kinh phí để giải ngân chi trả cho người dân", lãnh đạo xã Phước Hòa phát biểu.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM truy vấn ngay lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Trung tâm phát triển quỹ đất TP.HCM, yêu cầu giải trình.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang được thi công

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Dự án bị Thủ tướng phê bình chậm giải ngân đầu tư công, trong lúc địa phương quyết liệt, còn người dân thì phải chờ đợi. Các anh thấy đã đáng bị kỷ luật chưa?", ông Dinh nêu.

Theo đó, ông Dinh yêu cầu trong vòng 10 ngày phải giải quyết ngay những vướng mắc mà các địa phương nêu lên.

Ông Hoàng Nguyên Dinh quyết liệt chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng tại cuộc họp, báo cáo của UBND xã An Long cho biết địa phương này đã giải tỏa, bàn giao mặt bằng (đang thi công dự án), chi tiền bồi thường đạt tỷ lệ 94%.

"Chỉ còn 2 hộ dân đang bị vướng vì mất sổ đỏ, xã đã cử cán bộ xuống tận nhà để hỗ trợ cấp lại và 1 tổ chức chưa chấp thuận số tiền bồi thường, chúng tôi đang tích cực vận động. Ngoài ra, hầu hết các cá nhân, tổ chức trên địa bàn đều tích cực phối hợp bàn giao mặt bằng. Thậm chí có hộ dân mặc dù chưa nhận tiền nhưng vẫn ký cam kết bàn giao đất để thi công", lãnh đạo UBND xã An Long cho hay.

Thi công đoạn cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành đi qua địa bàn xã An Long (TP.HCM)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan vấn đề này, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu thư ký cuộc họp ghi vào biên bản nội dung đề nghị khen thưởng UBND xã An Long; đồng thời đề nghị vị lãnh đạo xã chia sẻ kinh nghiệm cho các xã phường khác.

Kết thúc cuộc họp, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành, ban chuyên môn và các địa phương phải bám sát, phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc cho địa phương về các vấn đề như bố trí tái định cư; giải quyết sổ đỏ của người dân đang thế chấp ngân hàng làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng….

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài 45,7 km đi qua các xã, phường (thuộc Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) An Phú, Bình Dương, Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Phước Hòa, Chánh Phú Hòa, Bàu Bàng và An Long; có tổng diện tích trên 344 ha đất phải thu hồi của 1.620 trường hợp. Dự án hiện đang được thi công nền đường trong chiều dài khoảng 20 km phần lớn nằm trên địa bàn xã An Long. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027.



