TP.HCM: Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4

Theo đó, Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 được thành lập trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất của Bệnh viện Tâm thần (Bình Dương trước đây), hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa, với quy mô 50 giường nội trú.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 có 8 phòng ban chức năng trực thuộc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Nghi thức ra mắt Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 có Khoa Khám bệnh (với phòng cấp cứu cùng trang thiết bị cấp cứu ban đầu; 7 phòng khám bệnh tâm thần, tư vấn và trị liệu tâm lý); Khoa Nội trú (với 14 phòng bệnh nội trú) và Khoa Cận lâm sàng với các bộ phận xét nghiệm và thăm dò chức năng.

Toàn bộ cơ sở vật chất của Bệnh viện Tâm thần Bình Dương trước đây được bàn giao để thành lập Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, các bộ phận hỗ trợ như tổ dinh dưỡng; tổ kiểm soát nhiễm khuẩn; tổ dược… đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Trong quá trình chuẩn bị đưa vào hoạt động có 48 nhân viên y tế sẽ làm việc tại cơ sở 4. Trong đó, có 43 nhân viên luân phiên từ cơ sở chính và 5 nhân viên tuyển mới.

Bệnh viện có khoa nội trú với số lượng 50 giường bệnh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Có gần 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần (trong đó 9 bác sĩ chuyên khoa I và II) và 20 điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM giàu kinh nghiệm luân phiên trực tiếp tham gia công tác khám bệnh, điều trị và quản lý người bệnh tại cơ sở này.

Ngoài ra, từ Khoa Tâm thần của Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TP.HCM) có thêm 2 bác sĩ chuyên khoa và 6 điều dưỡng cao đẳng cũng mong muốn được chuyển công tác qua làm việc tại cơ sở 4.

Các hoạt động của bệnh viện sẽ triển khai cấp cứu, khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Với mong muốn phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu về tâm thần cho người dân tại cơ sở 4, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã đăng ký 309 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo thông tư của Bộ Y tế.

Các hoạt động trọng tâm của Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 sẽ triển khai là cấp cứu, cấp cứu tâm thần; khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần ngoại trú và nội trú; phục hồi chức năng tâm thần; khám và tham vấn, trị liệu tâm lý lâm sàng.

Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 cũng được định hướng là cơ sở thực hành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 định hướng sẽ là cơ sở thực hành, cơ sở cập nhật kiến thức y khoa liên tục chuyên khoa tâm thần, tâm lý lâm sàng; tổ chức nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; chỉ đạo tuyến mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng; giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho trung tâm bảo trợ xã hội; công tác truyền thông, dự phòng bệnh tâm thần cho người dân….