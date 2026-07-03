Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4

Đỗ Trường
Đỗ Trường
Sáng 3.7, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 tại phường Bình Dương, đồng thời đưa vào hoạt động khám chữa bệnh chuyên sâu với số lượng ban đầu 50 giường bệnh điều trị nội trú.

Theo đó, Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 được thành lập trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất của Bệnh viện Tâm thần (Bình Dương trước đây), hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa, với quy mô 50 giường nội trú.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho biết Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 có 8 phòng ban chức năng trực thuộc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

TP.HCM: Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 - Ảnh 1.

Nghi thức ra mắt Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 có Khoa Khám bệnh (với phòng cấp cứu cùng trang thiết bị cấp cứu ban đầu; 7 phòng khám bệnh tâm thần, tư vấn và trị liệu tâm lý); Khoa Nội trú (với 14 phòng bệnh nội trú) và Khoa Cận lâm sàng với các bộ phận xét nghiệm và thăm dò chức năng.

TP.HCM: Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 - Ảnh 2.

Toàn bộ cơ sở vật chất của Bệnh viện Tâm thần Bình Dương trước đây được bàn giao để thành lập Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, các bộ phận hỗ trợ như tổ dinh dưỡng; tổ kiểm soát nhiễm khuẩn; tổ dược… đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Trong quá trình chuẩn bị đưa vào hoạt động có 48 nhân viên y tế sẽ làm việc tại cơ sở 4. Trong đó, có 43 nhân viên luân phiên từ cơ sở chính và 5 nhân viên tuyển mới.

TP.HCM: Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 - Ảnh 3.

Bệnh viện có khoa nội trú với số lượng 50 giường bệnh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Có gần 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần (trong đó 9 bác sĩ chuyên khoa I và II) và 20 điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM giàu kinh nghiệm luân phiên trực tiếp tham gia công tác khám bệnh, điều trị và quản lý người bệnh tại cơ sở này.

Ngoài ra, từ Khoa Tâm thần của Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TP.HCM) có thêm 2 bác sĩ chuyên khoa và 6 điều dưỡng cao đẳng cũng mong muốn được chuyển công tác qua làm việc tại cơ sở 4.

TP.HCM: Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 - Ảnh 4.

Các hoạt động của bệnh viện sẽ triển khai cấp cứu, khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Với mong muốn phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu về tâm thần cho người dân tại cơ sở 4, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã đăng ký 309 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo thông tư của Bộ Y tế.

Các hoạt động trọng tâm của Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 sẽ triển khai là cấp cứu, cấp cứu tâm thần; khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần ngoại trú và nội trú; phục hồi chức năng tâm thần; khám và tham vấn, trị liệu tâm lý lâm sàng.

TP.HCM: Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 - Ảnh 5.

Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 cũng được định hướng là cơ sở thực hành

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, Bệnh viện Tâm thần cơ sở 4 định hướng sẽ là cơ sở thực hành, cơ sở cập nhật kiến thức y khoa liên tục chuyên khoa tâm thần, tâm lý lâm sàng; tổ chức nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; chỉ đạo tuyến mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng; giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho trung tâm bảo trợ xã hội; công tác truyền thông, dự phòng bệnh tâm thần cho người dân….

Tin liên quan

Sau nhiều năm bỏ trống, bệnh viện tâm thần 240 tỉ đồng sắp đón người bệnh

Sau nhiều năm bỏ trống, bệnh viện tâm thần 240 tỉ đồng sắp đón người bệnh

Công trình bệnh viện 240 tỉ đồng được cải tạo, đầu tư trang thiết bị, nhân lực để trở thành cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Quan điểm di dời Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 và Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa

Bác sĩ trẻ chọn Bệnh viện Tâm Thần công tác để làm giảm sự kỳ thị

Khám phá thêm chủ đề

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Bộ Y tế Bệnh viện Tâm thần Bình Dương TP.HCM Sở y tế Bệnh viện Tâm thần TP.HCM

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận