Sau nhiều năm bỏ trống, bệnh viện tâm thần 240 tỉ đồng sắp đón người bệnh

Ngày 24.6, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo kế hoạch, từ ngày 1.7, cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tại khu vực Bình Dương chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1.

Trong bối cảnh TP.HCM sau hợp nhất có quy mô dân số hơn 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tâm thần, ngày càng gia tăng. Việc đưa cơ sở 4 vào vận hành được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần của TP.HCM, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chuyên khoa cho người dân.

Từ bệnh viện bỏ hoang đến cơ sở chuyên khoa tâm thần mới

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (tại phường Phú Chánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ; nay thuộc khu phố Phú Chánh, phường Bình Dương, TP.HCM) được xây dựng từ năm 2013 với quy mô 300 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 240 tỉ đồng.

Công trình hoàn thành vào năm 2018, nhưng đến năm 2020 mới được bàn giao cho Bệnh viện đa khoa Bình Dương quản lý và chưa từng được đưa vào sử dụng phục vụ khám chữa bệnh.

Đến giữa năm 2021, cơ sở này được trưng dụng làm khu điều trị Covid-19. Sau khi hoạt động phòng, chống dịch kết thúc vào đầu năm 2022, khu điều trị được giải thể và công trình rơi vào tình trạng bỏ trống trong thời gian dài.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương trước khi bàn giao cho Bệnh viện Tâm thần TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi Bình Dương hợp nhất với TP.HCM, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương được định hướng trở thành cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Tuy nhiên, do thời gian dài không hoạt động, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và cơ sở vật chất đã xuống cấp, cần được sửa chữa, cải tạo trước khi đưa vào khai thác.

Sau thời gian tập trung khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị trang thiết bị và nguồn nhân lực, đến nay các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động khám chữa bệnh giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Bố trí đội ngũ chuyên môn ngay từ giai đoạn đầu

Trong quá trình chuẩn bị đưa cơ sở 4 vào hoạt động, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM gặp không ít khó khăn về điều kiện làm việc, nơi ở và sinh hoạt cho nhân viên khi triển khai tại cơ sở mới.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ, nhân viên y tế đã chủ động đăng ký tham gia công tác tại đây, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng đồng hành cùng bệnh viện trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân.

Trong giai đoạn đầu, dự kiến có 48 nhân viên y tế được bố trí làm việc tại cơ sở 4, gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ.

Đáng chú ý, trong số này có 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia khám bệnh, điều trị và quản lý người bệnh.

Việc bố trí đội ngũ bác sĩ chuyên khoa ngay từ những ngày đầu vận hành thể hiện quyết tâm của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM trong việc bảo đảm chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo sự tin tưởng cho người bệnh và thân nhân khi đến khám, điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị đưa cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần đi vào hoạt động từ ngày 1.7 ẢNH: SYT

Góp phần mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc đưa cơ sở 4 vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho các cơ sở hiện hữu của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực Bình Dương và các địa bàn lân cận tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần ngay tại địa phương.

Điều này giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người bệnh và gia đình, đồng thời nâng cao khả năng quản lý, điều trị liên tục đối với các trường hợp cần chăm sóc sức khỏe tâm thần lâu dài.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Bệnh viện Tâm thần TP.HCM trong quá trình chuẩn bị đưa cơ sở 4 vào hoạt động.

Đây là sự thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ y tế TP.HCM trong việc từng bước hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.